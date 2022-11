L’image radar d’une tempête de neige géante Buffalo ressemble au logo Buffalo Bills

Les aperçus des tempêtes qui approchent prennent souvent des formes familières. Certaines personnes pensaient que les deux années 2017 Ouragan Irma et 2018 Ouragan Matthew semblaient avoir des têtes de mort diaboliques. Maintenant, alors qu’une énorme tempête de neige déverse de la neige sur Buffalo, New York, certains repèrent le logo de l’équipe de football NFL Buffalo Bills dans radar météo de la tempête.

Tout a commencé mercredi, lorsque Colin McCarthy, qualifié de « passionné de météo extrême » par The Buffalo News, a tweeté une image de la trajectoire de la tempête alors à venir. L’image était lourde sur le rouge et le bleu – les couleurs des Buffalo Bills – et les fans ont immédiatement commencé à voir le logo inoffensif de l’équipe sur l’image radar terrifiante.

“Est-ce que quelqu’un d’autre voit le logo Bills ??” a tweeté Kalli Mariakis, fan des Bills.

Même le propre compte Twitter officiel des Bills adhère à la comparaison, tweetant les images avec les mots, “(revenir tout de suite) sortir pour pelleter.” Cependant, la version que les Bills ont tweetée a été plutôt évidemment modifiée pour suivre de plus près le logo. Bien essayé, les gars.

Il y a un mot pour voir des objets familiers dans des formes aléatoires : la paréidolie. ça arrive beaucoup avec objets spatiaux.

Les Buffalo Bills ont présenté leur logo, un buffle bleu chargeant avec une strie rouge, en 1974. L’équipe a disputé sa première saison en 1960. Les logos antérieurs incorporaient toujours un buffle, mais pas dans une position aussi active.

La tempête a forcé les Bills à déplacer le prochain match de dimanche contre les Cleveland Browns du Highmark Stadium à Orchard Park, New York, le stade des Bills, au Ford Field de Detroit, domicile des Detroit Lions. Les Lions ne devaient pas jouer à domicile dimanche et affronteront plutôt les Giants de New York au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey.

Plus de 5 pieds (1,5 mètre) de neige avaient été enregistrés à Orchard Park vendredi soir, Le New York Times a rapporté, avec de la neige tombant à un rythme de 2 à 3 pouces (environ 5 à 7,5 centimètres) par heure.