L’image propre de Singapour en prend un coup alors que les scandales secouent le gouvernement

SINGAPOUR – 11 SEPTEMBRE: Le Premier ministre et secrétaire général du Parti d’action populaire (PAP), Lee Hsien Loong (L) et le Dr Koh Poh Koon (R) célèbrent après avoir remporté leur siège pour la circonscription de représentation du groupe Ang Mo Kio (GRC) le 11 septembre 2015 à Singapour.

Il s’agit de la « crise la plus grave » à laquelle Singapour est confrontée, car les derniers événements « ont et pourraient encore éroder la confiance du public » dans le gouvernement, a déclaré à CNBC Eugene Tan, professeur agrégé de droit à la Singapore Management University.

« Ce sont de graves atteintes à la réputation du gouvernement PAP qui s’est longtemps vanté de gouverner avec honnêteté, intégrité et probité. En retour, la réputation et la position de Singapour sont également affectées », a déclaré Tan de SMU.

« Il doit aller au-delà du contrôle des dégâts pour renouveler ou même purger le système de ses insuffisances, de ses angles morts et de ses fragilités », a déclaré Tan. « C’est le moyen le plus sûr d’éviter de flétrir la confiance. »

À Singapour, les politiciens sont tenus à une norme beaucoup plus élevée puisque « toute la base de sa légitimité politique » du parti au pouvoir repose sur « une gouvernance propre et incorruptible », a déclaré Tan de SMU à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Les représentants du gouvernement de Singapour sont parmi les mieux payés au monde, car le pays cherche à décourager la corruption et à attirer les meilleurs talents. Les ministres sont payés environ 1,1 million de dollars singapouriens (822 000 dollars) par an, selon le site Web de la Division de la fonction publique.

La semaine dernière, le ministre des Transports de Singapour, S. Iswaran, et l’éminent magnat de l’hôtellerie Ong Beng Seng, ont été arrêté avant d’être libéré sous caution, dans le cadre de l’enquête sur la corruption la plus grave du pays depuis près de quatre décennies.

Des normes élevées de bienséance et de conduite personnelle, ainsi que le fait de rester propre et incorruptible, sont les raisons fondamentales pour lesquelles les Singapouriens font confiance et respectent le PAP.

« Et pourtant, ce que ces cas ont montré, c’est que le PAP fait exactement la même chose qu’il a exhorté les autres à ne pas faire », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement devait être « plus transparent » dans ses relations avec la population.

Le Premier ministre a cherché à contrôler rapidement les dégâts, mettant l’accent sur la tolérance zéro du gouvernement à l’égard de la corruption pour apaiser les inquiétudes du public.

« Des normes élevées de bienséance et de conduite personnelle, ainsi que de rester propre et incorruptible, sont les raisons fondamentales pour lesquelles les Singapouriens font confiance et respectent le PAP, et nous donnent leur mandat pour former le gouvernement », Lee a déclaré lundi.

Mais il a également reconnu« Aucun système ne peut être complètement infaillible. »

« Parfois, les choses se regroupent, mais nous nous assurons de les corriger, et j’espère que je les corrige et que nous pourrons donner le bon ton pendant longtemps », a ajouté Lee.