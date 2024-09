L’image mystérieuse d’un cercueil dans un parc de la ville a été résolue, selon la police de Warren

La police de Warren a déclaré que l’agitation sur les réseaux sociaux créée cette semaine par une mystérieuse image en ligne d’un cercueil ouvert à Butcher Park était résolue.

Le corps d’une femme de 97 ans, une ancienne résidente de Warren décédée à New York, était transporté de New York au cimetière Mt. Olivet à Détroit par un directeur de pompes funèbres, a déclaré la police dans un communiqué jeudi.

Plusieurs membres de sa famille vivent près de Butcher Park, selon le communiqué, et le directeur des pompes funèbres a temporairement placé le cercueil dans le parc afin que sa famille puisse lui dire un dernier au revoir avant qu’elle ne soit enterrée.

« Les enquêteurs ont parlé avec le personnel de Mt. Olivet, le directeur des pompes funèbres de New York et les proches du défunt, qui se sont tous montrés coopératifs et ont confirmé ce qui s’était passé. Les enquêteurs ont confirmé qu’aucun acte criminel n’était impliqué dans cet incident », a déclaré la police dans son communiqué.

Le commissaire de police Charles Rushton a déclaré jeudi au Free Press que la famille souhaitait faire ses derniers adieux avec un cercueil ouvert sur une tombe, ce qui, selon lui, n’était pas autorisé, d’après ce que la police a compris. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune mauvaise intention, aucun acte criminel et que personne ne cherchait à dissimuler quoi que ce soit.

« De toute évidence, nous n’avons jamais eu quelque chose comme ça auparavant », a-t-il déclaré, ajoutant que la police avait confirmé plus tard que la femme avait été enterrée.

La police a pris connaissance de l’image du cercueil circulant sur divers sites de médias sociaux vers 11 h 15 mardi. Le parc, situé au 4700 Martin Road, se trouve au nord de 11 Mile entre les routes Ryan et Mound.

La page Facebook de Scanner of Warren a publié une publication Facebook du service de police demandant des informations sur l’image. L’image jointe à la publication de Scanner of Warren semblait être un cercueil gris ou argent avec une doublure intérieure blanche sur le dessus d’un chariot à roulettes.

L’image montre le cercueil à moitié ouvert avec ce qui semble être quelque chose ou quelqu’un à l’intérieur et un bouquet de fleurs sur le dessus de la partie fermée. Sur l’image, une personne semble assise sur un banc de pique-nique à proximité et le cercueil se trouve près de quelques arbres et de ce qui semble être un terrain de sport en arrière-plan.

La page Facebook de Scanner of Warren a publié la même image dans un article précédent cette semaine et a déclaré que la photo avait été prise ce matin-là dans le parc. Son précédent article sur Facebook avait reçu près de 1 000 commentaires jeudi, de nombreux commentateurs se demandant ce qui se passait, si ce qu’ils voyaient était réel et légal ou une farce ou un accessoire, et présentant leurs condoléances.

Après avoir pris connaissance des publications sur les réseaux sociaux, plusieurs agents de la patrouille de Warren se sont rendus au parc pour enquêter. Selon le communiqué du département, ils n’ont vu personne dans le parc à leur arrivée, ni aucun cercueil ni activité suspecte.

Le communiqué précise que ni la ville ni la police n’ont été informées d’un quelconque événement particulier survenu mardi, en particulier d’un événement survenu dans le parc. Les enquêteurs se sont rendus au parc et ont cherché des images de surveillance résidentielle de l’incident, mais seules des vidéos limitées ont été trouvées, selon le communiqué.

Il a déclaré que les enquêteurs ont contacté plusieurs salons funéraires de la région, aucun n’ayant connaissance de services funéraires prévus dans le parc.

La police a ensuite indiqué sur Facebook qu’elle recherchait des informations sur cette image afin de mieux comprendre l’affaire. Les informations recueillies auprès du public ont permis aux enquêteurs de mieux comprendre les faits.

Rushton n’a pas donné le nom de la femme décédée. Il a dit ne pas savoir si les règlements municipaux allaient changer, mais a déclaré que la situation était « une situation à laquelle nous n’avions jamais pensé ».

« Le service de police de Warren respecte les souhaits de la défunte et des membres de sa famille pendant leur période de deuil », selon le communiqué de la police. « Bien que les parcs de la ville de Warren soient destinés à des fins récréatives, nous demandons au public de contacter la mairie ou le service de police à l’avance s’il demande une visite dans un parc de la ville afin que nous puissions nous assurer que les protocoles nécessaires sont respectés. »

