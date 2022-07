L’image illustre les cadres plus fins du Samsung Galaxy Z Fold4 sur l’écran de couverture

Pour le Galaxy Z Fold de quatrième génération (qui sortira le 10 août), Samsung reconfigure les proportions de la couverture et des écrans internes. L’affichage de la couverture passera de 24,5:9 à 23:9. La société a également trouvé un moyen d’amincir légèrement les lunettes, à en juger par cette image partagée par Univers de glace.

Il montre le vivo X Fold (en haut), le nouveau Galaxy Z Fold4 (au milieu) et le Galaxy Z Fold3 (en bas). Les cadres verticaux et horizontaux sont plus minces qu’ils ne l’étaient sur le Z Fold sortant.

Comparaison de la lunette : vivo X Fold (en haut) • Samsung Galaxy Z Fold4 (au milieu) • Galaxy Z Fold3 (en bas)

Une autre chose à noter dans cette image – le profil de la charnière est sensiblement différent et plus compact. Les rumeurs disent que la nouvelle charnière a été repensée pour réduire le pli.

Pour en revenir au nouveau format d’image, voici un rendu illustratif. Le Samsung Galaxy Z Fold4 sera plus solide – donnant aux applications un peu plus d’espace horizontal sur l’écran de couverture et rendant la partie supérieure de l’écran un peu plus facile à atteindre.



Le Galaxy Z Fold4 aura un rapport d’aspect plus squatté par rapport à son prédécesseur

L’affichage interne se rapprochera légèrement d’un carré, passant d’un format d’image de 6,25:5 à 6:5. Samsung a promis des teasers officiels dans les trois semaines précédant l’événement Unpacked et nous nous attendons à obtenir une confirmation sur les rumeurs d’affichage et de charnière.

Pour un aperçu de l’intérieur, les premiers rendus officiels du Galaxy Z Fold4 (et du Z Flip4 aussi) ont déjà fuité. Soit dit en passant, les fans aux États-Unis peuvent déjà réserver une unité et recevront un crédit en magasin de 100 $ – jusqu’à 200 $ s’ils réservent également une Galaxy Watch5 et un nouveau Galaxy Buds (qui seront tous deux dévoilés lors du même événement Unpacked).

La source