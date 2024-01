L’image d’un sonar en forme d’avion pourrait être un indice vital dans le mystère d’Amelia Earhart

Nouvelles





Pour des dizaines d’explorateurs, Amelia Earhart est celle qui s’est enfuie – apparemment de façon permanente.

Cependant, un investisseur immobilier commercial de Charleston, en Caroline du Sud, pense qu’il a peut-être enfin trouvé une pièce essentielle du puzzle vieux de 87 ans.

L’aviatrice pionnière, bien connue à l’époque, a disparu avec son navigateur de vol lors de ce qui allait être un voyage record autour du monde en 1937.

Malgré de nombreuses tentatives et des millions de dollars dépensés sur neuf décennies, ni la dépouille d’Earhart ni l’épave de son avion n’ont jamais été définitivement localisées.

Mais Tony Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force qui a vendu toutes ses propriétés commerciales pour payer ses recherches, a déclaré au Wall Street Journal il pense avoir trouvé une partie de l’avion d’Earhart reposant au fond de l’océan.

Roméo dit que son image sonar d’un objet en forme d’avion dans l’océan Pacifique pourrait bien être le Lockheed 10-E Electra d’Earhart – et les experts qui ont vu l’image disent que cela vaut la peine d’enquêter.

“C’est peut-être la chose la plus excitante que je ferai de ma vie”, a déclaré Roméo au Journal.

« J’ai l’impression d’être un enfant de 10 ans partant à la chasse au trésor. »

Le pilotage casse-cou d’Earhart l’a rendue célèbre dans le monde entier.

Une masse en forme d’avion sur le fond du Pacifique pourrait être un indice essentiel pour résoudre le mystère vieux de plusieurs décennies entourant l’aviatrice pionnière Amelia Earhart, disparue en 1937. Archives Bettmann

Elle a été la première femme à voler seule et sans escale à travers la zone continentale des États-Unis et l’océan Atlantique, ainsi que la première personne à voler seule au-dessus du Pacifique, d’Hawaï au continent.

“Qu’elle disparaisse était tout simplement impensable”, a déclaré Roméo. “Imaginez que Taylor Swift disparaisse aujourd’hui.”

Roméo et deux de ses frères, tous pilotes, pensaient qu’ils auraient plus de chance de retrouver Earhart que les nombreux aventuriers du passé, dont beaucoup étaient des marins.

“Nous avons toujours pensé que c’était un groupe de pilotes qui allait résoudre ce problème, et non les marins”, a déclaré Romeo au WSJ.

Ils ont tenté de contourner la trajectoire de vol d’Earhart en étudiant sa direction, son emplacement et ses niveaux de carburant sur la base des messages radio reçus par Itasca, le navire de la Garde côtière américaine stationné près de l’île Howland pour aider Earhart à atterrir et à faire le plein.

Tony Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force qui a vendu toutes ses propriétés commerciales pour payer ses recherches, a déclaré au Wall Street Journal qu’il pensait avoir trouvé une partie de l’avion d’Earhart reposant sur le fond de l’océan. Archives Bettmann

Ils ont ensuite établi une zone de recherche en fonction de l’endroit où, selon eux, Earhart était le plus susceptible de s’être écrasé.

Roméo a dépensé 11 millions de dollars pour financer le voyage et l’équipement de haute technologie.

La clé de la recherche était un drone sous-marin « Hugin ».

Son expédition de 16 personnes a été lancée début septembre depuis Tarawa, Kiribati, un port proche de l’île Howland, à bord d’un navire de recherche.

Le submersible sans pilote de l’équipe a scanné 5 200 milles carrés de fond océanique et, après environ un mois, il a capturé une image floue d’un objet ressemblant à un avion à 5 000 mètres sous la surface, à moins de 100 milles de l’île Howland.

Roméo dit que son image sonar d’un objet en forme d’avion dans l’océan Pacifique pourrait bien être le Lockheed 10-E Electra d’Earhart. Insatgram @deep.sea.vision

Cependant, les chasseurs d’Earhart n’ont trouvé l’intrigante image du drone que trois mois après le début de leur voyage, et il n’était alors plus possible de revenir en arrière, a déclaré Romeo.

Il a déclaré au WSJ qu’il prévoyait de faire une autre excursion pour obtenir de meilleures photos et, espérons-le, aider les experts à résoudre ce mystère vieux de plusieurs décennies.

Dorothy Cochrane, conservatrice du département aéronautique du Musée national de l’air et de l’espace de la Smithsonian Institution, a déclaré au média que la zone où l’image a été prise correspond à l’endroit où les chercheurs d’Earhart pensent qu’elle aurait pu se trouver avant de disparaître.

“Tant que vous n’avez pas examiné physiquement cela, il n’y a aucun moyen de dire avec certitude de quoi il s’agit”, a déclaré au Journal Andrew Pietruszka, un archéologue sous-marin qui dirige les recherches en haute mer à la recherche d’avions militaires disparus et de leurs soldats.

Le 2 juillet 1937, Earhart et Fred Noonan, son navigateur, décollèrent de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et prévoyaient de faire le plein sur l’île inhabitée de Howland. Une piste d’atterrissage et une station de ravitaillement avaient été construites pour eux afin qu’ils puissent se rendre à Honolulu et à Oakland, en Californie, leur destination finale.

Les deux hommes ont rencontré un fort vent contraire à Lae et les opérateurs ont surveillé les messages radio d’Earhart alors qu’elle volait vers Howland – jusqu’à ce qu’elle se taise.

Après 16 jours, la marine américaine et les garde-côtes ont mis fin à leurs recherches du pionnier disparu, qui a été déclaré mort le 5 janvier 1939.