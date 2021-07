L’image du Nokia XR20 fuit, ressemble à un midranger robuste

Il y a deux jours, Nokia a annoncé un prochain téléphone robuste dont le lancement est prévu le 27 juillet. Maintenant, nous avons un premier aperçu de l’appareil (qui devrait être lancé sous le nom de XR20) grâce à un article sur le forum de la communauté Nokia qui a été publié prématurément. L’image montre un téléphone de couleur bleu foncé recouvert de gouttelettes d’eau faisant probablement allusion à un indice de protection IP68.

La découpe de la caméra semble légèrement différente du teaser précédent. Le bas de l’appareil comporte une découpe pour haut-parleur, un port Type-C et une prise casque tandis que le côté gauche abrite le bouton d’alimentation. Le XR 20 devrait comporter le chipset Snapdragon 480 5G ainsi qu’un écran LCD HD + de 6,67 pouces, des appareils photo 48MP + 13MP et une batterie de 5 000 mAh. Nous nous attendons à en savoir plus sur l’appareil dans les semaines à venir.

