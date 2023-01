L’image du graffiti de Lionel Messi de Kochi devient virale

En matière de football, Lionel Messi bénéficie d’une base de fans à laquelle on ne peut même pas penser. Récemment, le monde entier a été ému par les moments candides du footballeur argentin après que son équipe a remporté la coupe du monde de la FIFA 2022. Maintenant, un graffiti du joueur de Kochin fait le tour d’Internet. Sur l’image, Messi a été peint comme Jésus avec les deux mains ouvertes et un ballon de football posé sur le bout de ses chaussures. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter Aryaman Bhatnagar, la légende de l’image disait “In Cochin”.

L’image désormais virale compte plus de 8,4 000 vues. Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, la publication Instagram de Messi le montrant tenant le trophée et célébrant avec ses coéquipiers triomphants a dépassé le “World Record Egg” pour devenir la publication la plus appréciée sur la plate-forme. Il est devenu la publication de médias sociaux la plus appréciée sur toutes les plateformes, dépassant TikToker Bella Poarch, a rapporté Daily Mail. Poarch, une chanteuse américaine d’origine philippine, avait établi le record en 2020 avec une vidéo de sa synchronisation labiale avec “M to the B” de Millie B. Au moment de la rédaction de cet article, la publication de Messi comptait plus de 67 millions de likes sur Instagram.

“Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous nous battons ensemble et unis, nous sommes capables d’atteindre notre objectif. Le mérite de ce groupe, qui est au-dessus des individus, c’est la force de tous se battre pour le même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! ALLONS ARGENTINE MERDE !!!!! [sic]” il ajouta.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici