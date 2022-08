L’image d’OVNI la plus claire au monde découverte après 32 ans

Les OVNIS (Objets Volants Non Identifiés) ont alimenté diverses théories liées à la vie extraterrestre et à leur interaction avec les humains sur Terre. Avec de multiples observations alléguées, on a rarement trouvé des preuves concrètes ou même claires pour étayer leurs affirmations.

Aujourd’hui, une photographie présentée comme la “photo d’OVNI la plus claire au monde” a refait surface plus de 30 ans après sa première publication. Nommée Calvine Photograph, l’image montre un objet en forme de losange volant avec un autre avion en arrière-plan. La photo a été découverte par le chercheur universitaire et journaliste, le Dr David Clarke, selon le rapport The Sun.

La photographie a été prise par deux randonneurs, qui restent inconnus à ce jour, sur une colline près de Calvine, en Écosse. Ils ont capturé un objet angulaire géant dans le ciel avec un autre jet volant à proximité. La photo, après avoir été cliquée, a été soumise par les randonneurs au journal écossais Daily Record, après quoi elle a été transmise au ministère de la Défense (MoD).

Mais la photo n’a jamais été publiée ou n’a jamais attiré l’attention du public. La photo, plutôt que de devenir un aperçu clair, est devenue un mythe, jusqu’à maintenant. Le Dr Clarke a réussi à retrouver la photographie après de nombreux efforts et l’a trouvée avec un ancien attaché de presse de la RAF, Craig Lindsay, qui a conservé une copie de la photographie originale. Lindsay a accepté de transmettre la photographie au Dr Clarke, qui l’a ensuite soumise à l’Université Sheffield Hallam.

La photographie de Calvine, bien qu’étant une pièce importante du puzzle OVNI, n’est toujours pas la réponse au mystère qui l’entoure. La National Aeronautics and Space Administration, en juin, a annoncé qu’elle lancerait une étude scientifique à part entière sur les ovnis. L’étude examinera les données disponibles sur les ovnis et tracera des observations crédibles. L’équipe, composée de 15 à 17 personnes, a commencé à travailler sur le projet à partir du 17 août.

