L’image divulguée d’Oppo Watch 2 révèle un appel à l’assistance

L’Oppo Watch 2 qui arrivera le 27 juillet bénéficiera d’une assistance téléphonique, révèle l’une des images partagées par le leaker Evan Blass. Mais ce n’est guère une surprise puisque son prédécesseur, Oppo Watch, était également doté de cette fonctionnalité. Il avait également un support eSIM en Chine mais pas dans d’autres pays, il reste donc à voir si ce sera également le cas avec la Watch 2 si elle s’échappe de son pays d’origine.

Une autre image partagée par Blass montre l’Oppo Watch 2 affichant les directions sur une carte, faisant probablement allusion au GPS intégré. La montre de première génération l’avait, donc la montre 2 peut également avoir une puce GPS à bord.

Oppo n’a pas encore divulgué grand-chose sur la Watch 2, mais le détaillant chinois JD.com a révélé que le portable serait livré avec une puce Apollo 4s, un mode de jeu et un contrôle de la caméra, tandis que des fuites précédentes affirmaient que la smartwatch aurait un Snapdragon Wear 4100 au barre assistée par Apollo 4s, stockage de 16 Go, prise en charge eSIM et LTE, nouvelle application Oppo Relax et détection de stress.

Montre OPPO 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG – Evan Blass (@evleaks) 24 juillet 2021

L’Oppo Watch 2 exécutera ColorOS et disposera également d’un RTOS secondaire pour une autonomie prolongée. La smartwatch sera disponible dans les tailles 42 mm et 46 mm, et vous aurez le choix entre plusieurs options de couleurs.

