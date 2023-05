L’image divulguée d’iQOO Pad confirme les similitudes avec vivo Pad2

La marque vivo iQOO lancera sa première tablette le 23 mai et la société a confirmé qu’elle disposera d’un écran de 12,1 pouces et fonctionnera sur un SoC Dimensity 9000+. Nous avons émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un vivo Pad2 avec un chipset différent, et nous en avons maintenant une confirmation supplémentaire.

Le iQOO Pad est apparu sur une photo en direct juste à côté d’un vivo Pad2, révélant un design identique et la plate-forme OriginOS 3. La tablette fonctionne également clairement avec le clavier et le stylet de couverture de vivo.

iQOO Pad à côté de vivo Pad2

L’image révèle également la configuration de la mémoire de la tablette – elle sera livrée avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Étant donné que l’ardoise de marque vivo n’a pas de slot microSD, la variante iQOO est également peu susceptible d’offrir une extension de mémoire.

La tablette devrait être livrée avec une énorme batterie de 10 000 mAh, une charge filaire de 44 W et une charge filaire inversée de 5 W. Les autres spécifications incluent un appareil photo 13 MP à l’arrière et un jeu de tir frontal de 8 MP pour les appels vidéo.

Le modèle 12/512 Go du vivo Pad2 est arrivé le mois dernier pour 3 399 CNY (environ 500 $), mais le iQOO Pad pourrait viser à le saper.

