S’ils chantent quelque chose à Kansas City, Pittsburgh et Seattle, ça pourrait être I Can See Clearly Now. Tous les trois ont fait de grands pas dimanche.

Quant à la chanson appropriée dans l’AFC Sud et NFC Est, essayez Purple Haze. Ou Terre de confusion.

L’image des séries éliminatoires est devenue claire à certains endroits et est devenue plus confuse ailleurs. Les gens du siège de la NFL doivent adorer avoir des quarts aussi importants que Patrick Mahomes, Ben Roethlisberger, Russell Wilson, Aaron Rodgers et Drew Brees déjà sur le terrain. Et ils doivent être ravis qu’au moins 10 matchs de la semaine 17 aient une certaine importance en séries éliminatoires.

Chérissez ces moments, a déclaré le secondeur KJ Wright, le joueur le plus ancien des Seahawks, à ses coéquipiers dans le vestiaire après une victoire de 20-9 sur les Rams. Cela fait un moment que nous n’avons pas été champions NFC West. Et cette équipe, en particulier notre fraternité, notre solidarité, nous a amenés à ce moment.

En ce moment, voici comment les choses se passent et ce qui pourrait se passer le premier dimanche de 2021.

AFC EST

Buffalo (11-3), qui affronte la Nouvelle-Angleterre en difficulté lundi soir, détient la couronne de division et obtiendra la deuxième tête de série derrière Kansas City en s’imposant.

Miami (10-5), avec l’un des revirements de deux saisons les plus impressionnants de mémoire récente, obtient une place de choix en remportant aux Bills le week-end prochain un énorme défi. Mais les Dolphins ont relevé de nombreux défis cette année.

Je pense que nous avons une équipe spéciale », a déclaré le quart-arrière des Dolphins Ryan Fitzpatrick après avoir conçu un trajet de dernière minute pour battre Las Vegas samedi soir. Je pense que cette équipe s’est battue toute l’année.

AFC NORD

Pittsburgh (12-3) a cassé une glissade de trois matchs avec une seconde période monstrueuse pour battre Indianapolis. Cela a donné aux Steelers le titre de division.

C’est une ligne fine entre boire du vin et écraser des raisins et parfois c’était très subtil, a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin.

Les raisins sont plutôt sucrés pour Baltimore et rances pour Cleveland.

Les Ravens (10-5) ont remporté un quatrième match consécutif, battant les Giants, et se dirigeront vers les séries éliminatoires avec une victoire sur Cincinnati. Les Browns, essayant de mettre fin à la plus longue absence en séries éliminatoires de la NFL en 2002, ont été sévèrement réduits par COVID-19[feminine problèmes et est tombé aux Jets. Ils devront vaincre leurs rivaux Steelers, et Pittsburgh n’aimerait-il pas maintenir cette sécheresse?

AFC SUD

L’effondrement d’Indianapolis à Pittsburgh a fait sortir les Colts (10-5) d’une place en séries éliminatoires. Pour revenir en tant que wild card, ils doivent s’occuper de l’incompétent Jacksonville (1-14, dont la victoire était la première journée contre Indy) et faire perdre Baltimore, Cleveland ou Miami. Ou si le Tennessee (10-5 après une défaite à Green Bay) perd à Houston dimanche prochain et que les Colts gagnent, ils remportent la couronne de division et les Titans seront probablement éliminés. Ou pas.

AFC OUEST

Tous Kansas City (14-1), malgré une victoire serrée sur la faible Atlanta dimanche. Les champions en titre de la ligue possèdent le seul congé de l’AFC en séries éliminatoires.

Si vous regardez l’histoire de cette semaine de congé, c’est généralement une bonne chose pour les équipes qui tentent de se qualifier pour le championnat, a déclaré Mahomes. Mais à la fin de la journée, nous devons trouver un moyen de gagner un match de football chaque fois que nous y arrivons.

NFC OUEST

Tous les Seattle et les Seahawks (11-4) ont une chance à la conférence au revoir.

Avec leur défaite à Seattle, les Rams (9-6) ont besoin d’une victoire à domicile contre l’Arizona (8-7) pour assurer une wild card. Une perte soulèverait les Cardinals et, si Chicago battait Green Bay, donnerait aussi une place aux Bears, en envoyant leurs bagages à LA.

NFC NORD

Tous ceux de Green Bay, tout comme le bye NFC avec une victoire au Soldier Field dimanche prochain. Les Packers (12-3) doivent éviter une égalité à trois avec Seattle et la Nouvelle-Orléans à 12-4, ce qui donnerait le bye aux Saints.

Chicago est passé de 5-1 à 5-7 à 8-7. Une victoire et les Bears sont liés aux séries éliminatoires.

NFC SUD

Tout s’est arrangé, avec la Nouvelle-Orléans (11-4) en tête et Tampa Bay, avec ce quart-arrière nouveau venu de 43 ans, un gars nommé Brady a garanti un wild card à 10-5.

NFC EST

Tous instables sauf Philadelphie (4-10-1), qui a vu ses chances disparaître en s’inclinant à Dallas (6-9). Faites attention à celui-ci:

Une victoire de Washington à Philly dimanche soir donne à l’équipe de Ron Rivera la division à 7-9, peu importe ce que les Cowboys font aux Giants (5-10) dans l’après-midi. Washington a balayé Dallas cette saison.

Cependant, une victoire des Eagles signifie alors que quiconque émerge du match Cowboys-Giants aux Meadowlands à moins d’égalité se dirige vers les séries éliminatoires.

Oui, une équipe avec un dossier perdant se joindra à la poursuite du Super Bowl et organisera un match éliminatoire le deuxième week-end de janvier.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL