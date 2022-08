L’image de Tyson déclenche des craintes pour la santé (PHOTOS)

Le cogneur poids lourd Mike Tyson a été aperçu en fauteuil roulant dans un aéroport de Miami

Les fans ont exprimé leur inquiétude pour la légende de la boxe Mike Tyson après que l’ancien champion des poids lourds a été vu transporté dans un aéroport de Miami en fauteuil roulant.

Tyson, 56 ans, a rendu le ring de boxe fin 2020 pour affronter son compatriote icône Roy Jones Jr. dans un match d’exhibition très médiatisé au cours duquel l’homme qui était autrefois le plus jeune champion poids lourd de l’histoire a reculé les années et a montré que très peu de son pouvoir de marque l’a abandonné depuis qu’il a raccroché les gants en 2005.

Mais malgré diverses promesses d’organiser plus de matchs d’exhibition, il n’a pas encore lacé ses gants – et on craint que les jours de Tyson sur le ring ne soient enfin derrière lui après que des images inquiétantes de la star se soient retrouvées en ligne montrant le combattant légendaire regardant légèrement pire pour l’usure en fauteuil roulant à l’aéroport international de Miami.

La santé de l’ancien champion de boxe poids lourd Mike Tyson lui fait défaut et dit que sa “date d’expiration pourrait arriver très bientôt”

Mike Tyson est photographié en fauteuil roulant à l’aéroport de Miami, suscitant de nouvelles craintes pour sa santé au milieu de problèmes de sciatique. pic.twitter.com/ITHHAwfJQK — Zedbugs (@Zedbugs1) 17 août 2022

Les images surviennent trois semaines après que Tyson a été aperçu instable sur ses pieds à New York, et au milieu des informations selon lesquelles il souffre d’une poussée de sciatique dans le dos.

Cependant, il semblait être de bonne humeur et a été vu en train de poser pour des selfies avec des fans.

Les photos viennent environ un mois plus tard de Tyson suggérant sur son podcast que son «date d’expiration” approchait à grands pas.

“Nous allons tous mourir un jour bien sûr», a-t-il déclaré sur son podcast, Hotboxin’.

“Puis, quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis, ‘Wow. Cela signifie que ma date d’expiration approche, très bientôt.’ ”

Rappelez-vous quand il parlait d’un retour? Il est vieux comme nous tous. – GEG (@HuskyBlueChamps) 16 août 2022

Mike n’a probablement pas envie de marcher… Il a le droit de se détendre. – ImperfectSoulByTheNameOfToz (@TheOnlyToz) 16 août 2022

s’il te plait ne me dis pas qu’il finit comme Muhammad Ali – Flèche verte (@ HellBla10878607) 16 août 2022

Mais si les fans sont trop préoccupés par la santé de Tyson ces derniers mois, il a montré qu’il avait ce qu’il fallait pour envoyer un fan indiscipliné – après avoir été filmé sur un vol frappant à plusieurs reprises un autre passager (et prétendument ivre) qui aurait été l’a agressé verbalement pendant une période prolongée.

“Rappelez-vous quand il parlait d’un retour? Il est vieux comme nous tous“, a écrit un fan en réponse aux images.

“Mike n’a probablement pas envie de marcher … Il a le droit de se détendre“, a ajouté un autre.

Un autre, cependant, a lancé un avertissement: «S’il te plaît, ne me dis pas qu’il finit comme Muhammad Ali.”

