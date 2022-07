L’image de test du télescope spatial James Webb de la NASA «inattendue» vous pompera

J’ai l’impression d’avoir un de ces moments de dessin animé où vos globes oculaires sortent des orbites parce que vous voyez quelque chose d’immensément cool. La NASA a publié une image de test du télescope spatial James Webb cette semaine en guise d’apéritif avant le plat principal du la première grande image de l’observatoire révélée le 12 juilletet c’est une beauté.

Webb a pour mission de scruter l’univers primitif, de rechercher des exoplanètes et des galaxies et de découvrir de nouveaux secrets du cosmos.

L’image provient du capteur de guidage fin, ou FGS, un instrument dont le but principal est de permettre au télescope de pointer avec précision. Essentiellement, cela aide Webb à viser ses objectifs et à rester sur la bonne voie pour faire des observations. La vue FGS des étoiles et des galaxies est “un aperçu alléchant de ce que les instruments scientifiques du télescope révéleront dans les semaines, mois et années à venir”, a déclaré la NASA. a dit dans un communiqué mercredi.

Équipe de la NASA, de l’ASC et du FGS



Les étoiles se distinguent comme les objets avec des points rayonnant d’eux. Les autres objets brillants sont des galaxies. C’est le résultat de 72 expositions prises pendant 32 heures à la mi-mai. Il représente l’une des images les plus profondes de l’univers jamais prises.

L’équipe Webb a décrit l’image comme “inattendue” et une “prise de vue glamour” dans un tweet mercredi.

Le composant logiciel enfichable FGS faisait partie d’un test réussi au cours d’une période de préparation de plusieurs mois avant que Webb ne commence à effectuer sérieusement des observations scientifiques. “Dans ce test technique, le but était de se verrouiller sur une étoile et de tester dans quelle mesure Webb pouvait contrôler son” roulis “- littéralement, la capacité de Webb à rouler d’un côté comme un avion en vol”, a déclaré la NASA.

Cet aperçu est suffisant pour inciter les scientifiques et les fans de l’espace à voir la première version majeure de l’image, la semaine prochaine. Jane Rigby, scientifique des opérations Webb, a déclaré: “Les taches les plus faibles sur cette image sont exactement les types de galaxies faibles que Webb étudiera au cours de sa première année d’opérations scientifiques.”

Lorsque vous avez fini de vous régaler les yeux, assurez-vous de marquer votre calendrier pour Dévoilement des images Webb du 12 juillet de la NASA. Ça va être une fête.