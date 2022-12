L’image de Pelé affichée sur la tour de la torche du stade lors de l’affrontement Pays-Bas-États-Unis

Pelé reçoit des soins de fin de vie après que la légende du football brésilien ait été transférée pour avoir reçu des soins palliatifs car il a cessé de répondre au traitement de chimiothérapie pour le cancer du côlon.

Selon un rapport du journal brésilien Folha de S Paulo, la chimiothérapie de Pelé a été suspendue et n’est traitée que pour des symptômes tels que la douleur et l’essoufflement.

À l’annonce de la nouvelle, les Pays-Bas affrontaient les États-Unis lors du premier tour des huitièmes de finale.

En signe de respect, la tour Torch à l’extérieur du stade international Khalifa affichait une image de Pelé.

Quant au match lui-même, Memphis Depay et Daley Blind ont marqué en première mi-temps et Denzel Dumfries a ajouté un but tardif alors que les Pays-Bas éliminaient les États-Unis de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec une victoire 3-1 samedi qui a propulsé les Néerlandais au quarts de finale.

Le remplaçant Haji Wright en deuxième mi-temps a réduit le déficit américain à 2-1 à la 76e minute lorsque le centre de Christian Pulisic a frappé son pied traînant et a sauté sur le gardien Andries Noppert et dans le filet. Mais Dumfries, qui a aidé sur les deux premiers buts, a marqué sur une volée à la 81e.

“Quand vous affrontez une équipe avec autant de qualité comme ça et que vous leur donnez trois, quatre occasions, ils vont en mettre trois ou quatre à l’extérieur”, a déclaré le capitaine des États-Unis Tyler Adams. “Nous pouvons montrer que nous pouvons nous accrocher à certaines des meilleures équipes du monde, certains des meilleurs joueurs du monde, et c’est beaucoup de progrès pour le football américain. Nous allons dans la bonne direction, c’est sûr, mais nous devons continuer à pousser, car nous n’en sommes pas encore là. Mais nous sommes proches.

Finalistes en 1974, 1978 et 2010, les Oranje ont prolongé leur séquence sans défaite à 19 matchs et affronteront vendredi l’Argentine ou l’Australie.

Ce fut une fin décevante pour une équipe américaine reconstruite qui espérait dépasser les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2002. Utilisant la deuxième équipe la plus jeune du tournoi, les Américains ont atteint le strict minimum pour considérer la Coupe du monde comme un succès, battant L’Iran dans sa finale de phase de groupes pour atteindre les huitièmes de finale.

Mais tout comme en 2010 contre le Ghana et 2014 contre la Belgique, les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale. Les Américains sont sans victoire en 12 matchs contre des adversaires européens à la Coupe du monde depuis 2002, perdant six, et sont 1-7 lors de la huitièmes de finale du tournoi.

“Je pense que nous avons fait des progrès”, a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter. « Quand les gens regardent notre équipe, ils voient une identité claire. Ils voient des gars qui sortent et se battent les uns pour les autres. Ils voient le talent sur le terrain. Nous avons fait des progrès, mais cette nuit-là, nous avons échoué.

(Avec apports des Agenies)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici