L’image de mauvais garçon de Kartik Aaryan pour le tournage du calendrier de Dabboo Ratnani prend d’assaut Internet, voir photo

Avant de dévoiler le troisième cliché consécutif pour le calendrier de Dabboo Ratnani, Kartik Aaryan a participé à un live Instagram avec le photographe as révélant les détails de son cliché « Number One ».

Lorsqu’on lui a demandé quel serait le nom de la photo du calendrier de cette année, Kartik Aaryan a déclaré que cela avait été son meilleur clic et qu’il l’appellerait le «numéro un». Daboo Ratnani, sa femme Manisha et ses enfants ont non seulement exprimé leur enthousiasme pour la photo de Kartik Aaryan, mais ont également révélé que la photo de Kartik était l’une des plus attendues du lot cette année.

Avec les boîtes de réception de Dabboo, Manisha, ainsi que les enfants inondés de demandes et d’exigences pour dévoiler la photo de Kartik Aaryan, la frénésie parmi ses fans et ses abonnés a été prouvée une fois de plus lors de la session en direct.

Cette année, Kartik Aaryan place la barre encore plus haut avec un look de cheveux en désordre mettant en vedette ses longues tresses et un avatar sauvage. Le plan de l’acteur est vraiment le numéro un parce que l’image de garçon autrement heureux et doux qu’il a, celle-ci le montre sous un jour différent et prouve que s’il le veut, il peut aussi être un mauvais garçon !

En partageant la photo sur son Instagram, Kartik a écrit : « Le coup numéro 1 #DabbooRatnaniCalendar2021. »

Kartik Aaryan a déjà figuré deux fois sur le calendrier présentant des looks divers et uniques. Alors que son premier cliché le montrait sur un lit avec deux chats, sa deuxième expérience a été témoin de ses trois looks différents, dont un de son film. S’ouvrant sur son lien avec Dabboo Ratnani lors de son live Instagram, Kartik Aaryan est revenu sur ses clics avec le photographe. La star a également révélé que figurer sur le calendrier de Dabboo Ratnani figurait sur sa liste de seaux et il est reconnaissant de pouvoir le cocher trois fois de suite.

Dans le passé, Daaboo Ratnani a créé de la magie avec des acteurs comme Kriti Sanon et Kiara Advani. Il a récemment fait une séance photo avec Shehnaaz Gill, célèbre pour » Bigg Boss 13 » et les internautes l’attendent avec impatience.