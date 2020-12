C’est la saison pour être joyeux non seulement sur Terre mais aussi sur Mars. Dans les dernières images satellite de la planète rouge, un figure angélique peut être repéré à la surface, comme une décoration de Noël sur le voisin lointain.

L’Agence spatiale européenne a repéré cette figure angélique sur la surface martienne via leur Mars Express. Le vaisseau spatial dispose d’une «caméra stéréo haute résolution» qui a permis de prendre cette image.

Ce vaisseau spatial Mars Express était utilisé par des scientifiques européens pour observer autour du pôle sud de Mars lorsqu’ils sont tombés sur cet endroit au sol qui ressemble à un ange des neiges comme ceux que les enfants font dans la neige.

Comme l’esprit de vacances a dû également emporter les chercheurs, ils ont rapidement remarqué que la structure semblait avoir un halo et deux ailes autour d’elle. Sur le site officiel, ils ont également pris note de la jolie forme de cœur autour de «l’ange».

« Les ailes définies d’une figure angélique, avec un halo, peuvent être vues en train de balayer le haut du cadre dans cette image, » le ESA déclaration lue.

Quant à la couleur de cette image, elle peut être attribuée aux fameux sables rouges de différentes variations sur la planète. Tout comme la Terre, différents sables et sols ont également une couleur et une texture distinctes sur la planète rouge. Cependant, l’ESA a utilisé une petite astuce du métier pour publier une version améliorée des couleurs de la photographie où les teintes semblent encore plus vives que leur forme naturelle.

Dans l’image, la main gauche de l’ange semble s’étirer sur ce qu’on appelle une «fosse de sublimation». La formation se produit sur la planète lorsque la glace se transforme en vapeur, laissant une légère dépression à la surface.

« La » tête « et le halo sont formés d’un cratère d’impact, créé comme un corps de l’espace a volé vers l’intérieur pour entrer en collision avec la croûte de Mars », a ajouté le communiqué.

En dehors de la fosse de sublimation, une autre formation est évidente dans l’image. Un phénomène connu sous le nom de «diables de poussière» a également été observé, qui est essentiellement des vents très forts perturbant le sol en surface. La planète est célèbre pour sa surface avec de nombreuses bosses et cratères. Ces formations ont donné naissance à un certain nombre de formations que les gens considèrent de temps à autre comme des «objets mystérieux».

Un de ces objets «mystérieux» était une caisse autour du volcan Pavonis Mons de Mars. Deux scientifiques avaient autrefois choisi ces pentes poussiéreuses comme «un endroit privilégié pour les extraterrestres». Cependant, selon la NASA, ces caractéristiques inhabituelles «semblaient être une ouverture vers une caverne souterraine».