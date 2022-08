L’image de l’actrice assise aux pieds de son mari suscite un débat sur Twitter

Une image d’une actrice du sud de l’Inde assise aux pieds de son mari est devenue virale sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. La photo, mettant en vedette l’acteur Kannada Pranitha Subhash, a reçu des réactions négatives et a également suscité de multiples débats sur les motifs de misogynie, de soumission après le mariage et de patriarcat.

Exécutant un rituel appelé Bheemana Amavasya, Pranitha est vue assise sur le sol à côté de son mari Nitin Raju, qui est assis sur une chaise avec ses pieds dans un thaali. L’image a été initialement partagée par l’actrice sur son profil Twitter avec le nom du rituel dans la légende.

Regarde:

Bheemana amavasya ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ pic.twitter.com/rCrJN3VJ2u – Pranitha Subhash (@pranithasubhash) 28 juillet 2022

Les internautes ont commencé à critiquer le message de l’actrice lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé la même photo et, dans la légende, a écrit : “Épouse une fille qui peut faire ça pour toi.”

Épouse une fille qui peut faire ça pour toi ❤️ pic.twitter.com/xxPUpjXb5v — Lakshman (@Rebel_notout) 28 juillet 2022

La photo est devenue un sujet de débat et les internautes ont afflué en masse pour manifester leur mécontentement. Un utilisateur a dit: “Épouse-toi un gars qui n’attend pas de telles choses de toi.”

Epouse un mec qui n’attend pas de telles choses de toi ❤ https://t.co/VygYQ6ycsz — Kவாய்மொழி (@ilive96) 30 juillet 2022

Un autre a tweeté: “Et n’épousez jamais un homme qui attend cela de vous.”

Et n’épouse jamais un homme qui attend ça de toi… https://t.co/cGeKneygVK – (@BagghadBimlli) 30 juillet 2022

Un utilisateur a déclaré: « JAMAIS JAMAIS. Mieux vaut mourir célibataire que de demander à son partenaire de le faire au nom de la tradition et de la culture.

PLUS JAMAIS. Mieux vaut mourir célibataire que de demander à son partenaire de le faire au nom de la tradition et de la culture. Et si vous appréciez tant la tradition, lavez-lui aussi les pieds après qu’elle ait fini de vous laver les pieds. https://t.co/mElDQBsE1Z — Sourav(সৌরভ) (@Sourav_3294) 29 juillet 2022

“Il y a tellement de mal dans cette photo et dans la pensée”, a déclaré cet utilisateur.

Un autre Twitterati a dit à l’utilisateur partageant la photo de changer d’état d’esprit. « Pourquoi devrait-elle faire cela ? » un utilisateur a demandé.

Pranitha est un acteur du sud de l’Inde qui a travaillé dans des films en kannada, tamoul, télougou et hindi. Elle a été vue pour la dernière fois dans Hungama 2, faisant ses débuts en hindi, et Bhuj : The Pride of India, un autre film hindi. Son prochain projet est un film Kannada nommé Ramana Avatara. Son mari, Nitin, est un homme d’affaires basé à Bangalore. Le couple s’est marié en 2021.

