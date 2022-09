L’image de la NASA des tempêtes sur Jupiter rappelle à Internet Vincent Van Gogh

La NASA a révélé qu’elle avait été capturée par le vaisseau spatial Juno lors de son 43e survol de Jupiter.

L’agence spatiale américaine NASA a partagé une photo unique de tempêtes ressemblant à des ouragans qui ont parsemé l’atmosphère de la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. La planète n’a pas de surface solide, c’est pourquoi on prévoit que les multiples tempêtes de type ouragan peuvent mettre des années à se calmer. On estime que les tempêtes s’élèvent à 30 miles (50 km de hauteur). La NASA affirme que les cyclones de l’hémisphère nord tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis que ceux de l’hémisphère sud de la planète tournent dans le sens des aiguilles d’une montre.

La photographie des cyclones émergeant sur Jupiter a été partagée sur le compte Instagram officiel de la NASA. L’agence a déclaré: «Les tempêtes de type ouragan s’élèvent à 30 miles (50 km) de hauteur et à des centaines de miles de diamètre et parsèment l’atmosphère de la plus grande planète de notre système solaire – Jupiter. Sans surface solide pour les ralentir, les tempêtes peuvent durer des années et avoir des vents allant jusqu’à 335 miles par heure (539 km/h). Les cyclones de l’hémisphère nord tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis que les cyclones de l’hémisphère sud tournent dans le sens des aiguilles d’une montre.

Tout en expliquant la photographie rare, la NASA a révélé qu’elle avait été capturée par le vaisseau spatial Juno lors de son 43e survol de Jupiter. L’emplacement du vaisseau spatial était au-dessus du pôle Nord de la planète. La NASA déclare que l’image améliorée provient d’un scientifique citoyen, Brian Swift, dans le cadre du projet Jovian Vortex Hunter. Pour ceux qui ne le savent pas, le projet susmentionné aide les scientifiques à étudier l’atmosphère de Jupiter. “Cette image a été capturée par le vaisseau spatial Juno lorsqu’il a effectué son 43e survol de Jupiter au-dessus du pôle Nord de la planète. La couleur améliorée de cette image provient d’un scientifique citoyen, Brian Swift, dans le cadre du projet Jovian Vortex Hunter, qui aide les scientifiques à étudier l’atmosphère de la planète et ne nécessite aucune formation ou équipement spécial », a ajouté la NASA.

Expliquant les images, la NASA a déclaré que de grands motifs tourbillonnants et ondulés apparaissent entre les cercles.

Pendant ce temps, une section d’Internet a trouvé la légère ressemblance de l’image avec la peinture classique de Van Gogh. L’un d’eux a dit: “C’est tellement Van Gogh.” Un autre utilisateur a ajouté : “La nuit étoilée… c’est toi.” Un troisième a commenté: «C’est littéralement tellement époustouflant. Aimez l’univers.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici