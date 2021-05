L’image de la lutte indienne a été ternie en raison des accusations contre Sushil Kumar: WFI

Au sommet de ses prouesses, Sushil Kumar À lui seul, la lutte indienne a atteint des sommets sans précédent, mais alors que la police le cherche dans une affaire de meurtre, l’image du sport a pris autant de coups que celle du lutteur pionnier. Le succès international de Sushil a déclenché une révolution et créé un héritage inspirant. Le grappler réservé du village de Baprola à Najagarh est jusqu’à présent le seul champion du monde de l’Inde (2010) dans ce sport. Il est également le seul à remporter deux médailles olympiques individuelles, un exploit exceptionnel pour un pays qui a connu un succès très limité aux Jeux.

La Fédération indienne de lutte (WFI) est préoccupée par le fait que la bonne réputation bâtie au fil des ans avec des performances internationales extraordinaires, dont beaucoup ont été données par Sushil lui-même, a été ruinée. «Oui, je dois dire que l’image de la lutte indienne en a été gravement blessée. Mais nous n’avons rien à voir avec ce que font les lutteurs loin du tapis. Nous sommes préoccupés par leur performance sur le tapis », a déclaré à PTI le secrétaire adjoint du WFI, Vinod Tomar.

La médaille de bronze de Sushil aux Jeux olympiques de Pékin de 2008 a mis fin à l’attente de 56 ans de l’Inde pour une médaille olympique en lutte. L’exploit a eu un impact énorme alors que la lutte indienne a été témoin de la montée en puissance de Yogeshwar Dutt, Geeta et Babita Phogat, leur cousine Vinesh, le médaillé de bronze de Rio Sakshi Malik et les médaillés mondiaux Bajrang Punia, Ravi Dahiya et Deepak Punia après cela. Cependant, la fraternité est maintenant choquée alors que la police a publié lundi une « circulaire de vigilance » (LoC) contre le lutteur champion, qui est introuvable depuis la bagarre qui a conduit à la mort d’un jeune lutteur.

L’incident est survenu à un moment où la lutte indienne célèbre son plus grand nombre de quotas – huit – pour les Jeux olympiques. L’anticipation d’une meilleure performance de tous les temps aux Jeux de Tokyo est difficile à manquer. La police est en train de déterminer le rôle de Sushil dans une bagarre du 4 mai qui a conduit à la mort de Sagar Rana, 23 ans, à l’extérieur du stade Chhatrasal.

«Non seulement cela, mais l’incident survenu en février avait également terni l’image de la lutte indienne. Le sport a eu beaucoup de mal à se faire une réputation parce que pendant longtemps, les lutteurs n’étaient connus que comme une bande de crétins « , a déploré Tomar. Le responsable de la WFI faisait référence à l’implication de l’entraîneur Sukhwinder Mor dans le meurtre de cinq personnes, dont un autre entraîneur Manoj Malik. au Jaat College, dans le district de Rohtak, dans l’Haryana. Sukhwinder aurait abattu cinq personnes en raison de son inimitié personnelle avec Malik et aurait été arrêté à New Delhi dans le cadre d’une opération conjointe de la police de Delhi et de l’Haryana.

Lorsqu’on lui a demandé si WFI retirerait Sushil de la liste des contrats annuels, Tomar a déclaré qu’ils «ne réfléchissaient pas à une telle décision pour le moment.» Sushil a reçu un contrat de qualité A en décembre 2018 avec quatre autres pour un soutien financier annuel de Rs 30 lakh Cependant, il n’a participé à aucun événement international depuis sa défaite au premier tour du championnat du monde 2019 à Nur Sultan. L’image du stade Chhatrasal, qui a donné à l’Inde ses meilleurs lutteurs comme Sushil, Yogeshwar, Bajrang et maintenant Ravi à destination de Tokyo Dahiya et Deepak Punia, a également pris une raclée.

Une source au stade a déclaré que d’éminents lutteurs tels que Yogeshwar et Bajrang avaient quitté l’établissement parce qu ‘«ils étaient ciblés par le camp de Sushil pour ne pas avoir suivi leur ligne.» Le champion des Jeux asiatiques de 1982, Satpal Singh, entraîneur et beau-père de Sushil, était aux commandes. du stade jusqu’en 2016 avant de prendre sa retraite en tant que directeur supplémentaire. Après cela, Sushil a été nommé OSD et on pense que cette décision visait à maintenir le stade sous l’emprise de la famille. Si vous ne l’écoutez pas ou ne faites pas ce qu’il suggère, il commencerait tranquillement à vous harceler », a déclaré la source. «Les gens ont peur de dire quoi que ce soit. Ils viennent pour faire carrière, pas pour se livrer à la politique. Ils ont donc trouvé pratique de partir plutôt que de tolérer la politique du stade », a déclaré la source.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici