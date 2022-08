L’image d’Atlanta remise en question par les faits du massacre de 1906

ATLANTA (AP) – Tous ceux qui se déplacent dans le centre-ville d’Atlanta aujourd’hui passent par des endroits où des hommes et des femmes noirs innocents ont été tirés de chariots, abattus sur leur lieu de travail, poursuivis dans les rues et battus à mort par une foule de 10 000 hommes et garçons blancs.

Mais peu ont été informés sur le massacre de la course d’Atlanta en 1906, qui a façonné la géographie, l’économie, la société et la structure du pouvoir de la ville de manière durable. Tout comme l’été rouge de 1919 dans le sud et le nord-est et le massacre de Tulsa Race de 1921 dans l’Oklahoma des années plus tard, la violence des blancs contre les noirs à Atlanta a brisé les rêves d’harmonie raciale et a forcé des milliers de personnes à quitter leurs foyers.

Une coalition populaire s’emploie à restaurer les meurtres d’Atlanta et leur héritage dans la mémoire publique. Des marqueurs historiques et des visites sont prévus pour l’anniversaire de ce mois de septembre. Une pièce en un acte sera jouée simultanément lors de dîners de groupe à travers la ville. Les organisateurs recherchent 500 hôtes, avec l’objectif ambitieux d’accueillir 5 000 personnes pour discuter des effets durables.

Ces militants disent que le massacre ne s’inscrit pas confortablement dans le récit du «berceau du mouvement des droits civiques» d’Atlanta, mais ils insistent pour dire la vérité alors que certains politiciens poussent à ignorer l’histoire de la violence raciale du pays.

Qualifiés à tort d’émeute, les meurtres d’au moins 25 Noirs et la destruction d’entreprises appartenant à des Noirs avaient un objectif précis: contrecarrer leur succès économique et leur pouvoir de vote avant que les Afro-Américains ne puissent revendiquer un statut égal, a déclaré King Williams, un journaliste qui donne des visites décrivant ce qui s’est passé.

“La foule a commencé son travail tôt dans la soirée, tirant les nègres des tramways et les battant avec des gourdins, des briques et des pierres”, a rapporté l’Associated Press le 24 septembre 1906, ajoutant que “les nègres étaient battus, coupés et piétinés dans une frénésie folle et irraisonnée. Si un nègre osait résister ou faire des remontrances, cela signifiait une mort pratiquement certaine.

La violence a commencé là où se trouve maintenant le campus de la Georgia State University. Enragée par les gros titres non étayés sur les attaques contre les femmes blanches et les méfaits du «mélange racial», la foule a mis le feu aux saloons et s’est jetée sur les hommes et les femmes noirs qui rentraient du travail, explique Williams lors de la tournée.

Leur prochaine cible était le «Crystal Palace», un salon de coiffure opulent où Alonzo Herndon a fait sa première fortune en s’adressant aux élites blanches. Les Blancs les plus pauvres ne pouvaient pas supporter un tel succès d’un homme noir et ont brisé l’endroit, dit Williams.

Des corps ont été empilés devant la statue du journaliste Henry Grady. Williams décrit Grady comme un “démagogue de l’après-guerre civile qui a défendu Atlanta, mais a également défendu une grande partie de la rhétorique raciale que nous voyons encore résonner aujourd’hui”. Sa statue est à quatre pâtés de maisons du CNN Center, et pour la plupart des gens “c’est juste une chose devant laquelle ils passent”, a déclaré Williams.

À quelques pas de là, des Noirs ont sauté ou ont été jetés du pont de la rue Forsyth sur les voies ferrées en contrebas. D’autres ont trouvé refuge à l’intérieur des portes du séminaire théologique de Gammon à Brownsville, un quartier afro-américain prospère à 5 kilomètres au sud.

C’est là que la foule, désormais « suppléée » en tant que forces de l’ordre, est venue chercher des armes le troisième jour, saccageant les commerces et tirant les femmes et les enfants de leurs maisons. Un officier blanc a été tué et quelque 250 Noirs ont été arrêtés, dont 60 condamnés. Pas une seule personne blanche n’a été tenue responsable de l’un des décès, a déclaré l’organisatrice communautaire Ann Hill Bond.

La cause ne faisait aucun doute. Le rédacteur en chef de la Constitution d’Atlanta, Clark Howell, et l’ancien éditeur d’Atlanta Journal, Hoke Smith, s’étaient surpassés en promettant de priver les électeurs noirs de leurs droits lors de leur campagne pour le poste de gouverneur. À l’approche du jour des élections, les journaux ont publié des histoires sans fondement sur des tentatives d’attaques contre des femmes blanches.

Un grand jury du comté de Fulton a cité des “titres incendiaires” pour avoir fomenté la violence, mais lorsque l’éditeur de “Voice of the Negro”, J. Maxwell Barber, a lié ces articles aux campagnes racistes, il a été chassé de la ville.

Une fois gouverneur, Smith a signé des lois qui ont empêché la plupart des Noirs de voter pendant encore un demi-siècle. Des milliers de personnes ont abandonné Atlanta, qui est devenue aux deux tiers blanche en 1910, a montré le recensement. Les responsables de la ville ont cité la nécessité d’éviter la violence alors qu’ils imposaient la ségrégation dans les quartiers, y compris l’avenue “Sweet Auburn”, qui est devenue un modèle d’autosuffisance économique afro-américaine. Herndon a abandonné le barbier pour devenir l’un des principaux assureurs du pays pour les familles noires.

L’étiquette « émeute » était toujours d’actualité lorsque le massacre a finalement été ajouté au programme scolaire de la huitième année en Géorgie en 2007.

« Il est important pour nous d’utiliser un langage correct lorsque nous parlons, nous souvenons et honorons les vies qui ont été perdues. C’était un massacre. Des gens ont été tués », a déclaré Bond, qui mène une campagne #changethename. “Et c’est juste la bonne façon de dire la vérité pour arriver à la guérison. Si vous n’enlevez pas le pansement, vous n’arriverez jamais à la guérison.

Le massacre reste « terrifiant » pour le dramaturge Marlon Burnley, dont la pièce en un acte sera jouée par la compagnie Out of Hand Theatre lors des dîners équitables de septembre.

“La plus grande ligne de démarcation pour moi est la présence de fausses nouvelles et juste des histoires inventées et des campagnes de peur. Et j’ai l’impression que c’est juste une constante dans notre histoire », a déclaré Burnley.

Williams obtient une variété de réactions lors de ses tournées. Pour les étudiants, « c’est comme découvrir le feu », dit-il. Les Atlantans plus âgés sont surpris de n’avoir jamais entendu les détails auparavant. “Les gens qui ont la peau dans le jeu dans la ville” – les boosters civiques et les personnes qui dirigent des organisations à but non lucratif ou qui travaillent en politique – deviennent souvent dégoûtés, dit-il.

“Lorsque vous parlez de l’histoire de ce qui s’est passé en 1906, une grande partie de cela se chevauche aujourd’hui”, déclare Williams. « Et beaucoup de gens n’aiment tout simplement pas ça. Cela ne brille vraiment pas à Atlanta lorsque nous essayons de nous présenter comme une ville respectée sur une colline.

La violence ne correspond pas à l’image que beaucoup de Noirs ont d’Atlanta comme une sorte de Wakanda, la nation africaine mythique très avancée de la renommée de la «Panthère noire», a déclaré Allison Bantimba, qui a cofondé la Fulton County Remembrance Coalition.

“Je pense que la restauration de cette histoire à la connaissance du public fera une différence”, a déclaré Bantimba. “La seconde où nous lèverons le voile et reconnaîtrons tout cela, beaucoup de gens devront se réorienter.”

Michael Warren, l’Associated Press