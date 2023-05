L’image AI de l’explosion du Pentagone fait paniquer le marché boursier

Nous n’avons vraiment pas besoin de ce type de technologie dans le monde d’aujourd’hui.

Au cours des derniers mois, de l’enfer, peut-être même des années, le sujet de l’IA (intelligence artificielle) s’est répandu sur les réseaux sociaux. En temps réel, nous observons comment les robots et les programmes informatiques vont nous remplacer dans tous les domaines, de l’art à la musique, en passant par le doublage et l’industrie. Lorsque vous regardez dans les commentaires de ces messages, vous verrez beaucoup de gens défendre ces « percées » comme si ce n’était pas l’une des choses les plus terrifiantes qui se produisent à l’ère moderne.

C’EST PAS COOL, LES GENS !

Si vous n’avez pas assez d’exemples de pourquoi, nous vous présentons, pièce A.

Il y a encore des millions de personnes qui vivent le SSPT causé par le 11 septembre et cette image est probablement extraordinairement déclenchante pour un grand nombre d’entre elles. Pour la majorité des gens ordinaires, cette image semble réelle comme l’enfer. Tellement réel, en fait, que selon TMZ, la bourse a réagi si violemment que le S&P 500 a perdu 30 points ! Imaginez quels autres types d’images hyperréalistes pourraient mettre à genoux une économie ou un gouvernement.

À tous ceux qui sont enthousiasmés par la perspective de vivre comme The Jetson, veuillez repenser votre ambition. Une fois que nous avons les iPhones et le wi-fi, rien d’autre n’est vraiment nécessaire à moins qu’il ne s’agisse d’un traitement médical. Mettons fin à la course aux armements technologiques avant que Terminator 2 ne devienne un documentaire au lieu d’un blockbuster hollywoodien.