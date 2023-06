Lily Slater, enceinte, transportée d’urgence à l’hôpital d’EastEnders

LILY Slater est enceinte de son premier enfant et Ricky Mitchell a été révélé comme étant le père.

Malheureusement, le garçon de douze ans est transporté d’urgence à l’hôpital dans les prochaines scènes d’EastEnders. Sa grossesse pourrait-elle prendre une tournure?

Les problèmes d’argent ont pesé lourd dans l’esprit de Stacey Slater, d’autant plus que sa fille Lily Slater (interprétée par Lillia Turner) se prépare à devenir mère à l’âge de douze ans.

À venir sur BBC One la semaine prochaine, les Slaters et Brannings se préparent pour une conférence familiale.

Stacey (Lacey Turner) et Martin Fowler (James Bye) s’inquiètent tous deux pour leur fille Lily avant la réunion, car la jeune fille admet qu’elle ne se sent pas bien.

Cela incite Martin à demander à l’infirmière de Walford Sonia Fowler ( Natalie Cassidy ) d’examiner Lily et elle découvre que le jeune a une pression artérielle élevée.

Plus tard, les signes de la sage-femme ont consterné Lily hors de l’école jusqu’à ce qu’elle accouche.

Martin essaie de rassurer Lily sur le fait que tout ira bien, mais elle a peur de manquer des devoirs scolaires et de s’ennuyer à la maison.

Mais dans les scènes ultérieures, Lily se sent de plus en plus mise à l’écart et irritée lorsque ses parents interviennent pour discuter des soins primaires pour le bébé lors de la conférence familiale.

Les commentaires de Jack Branning (Scott Maslen) n’aident pas la situation déjà tendue.

Mais alors que les Slater restent préoccupés par le bien-être de Lily, ils ont trouvé un soutien sous la forme de Theo Hawthorne (William Ellis) qu’ils ont rencontré après que Freddie Slater l’ait confronté à propos de son comportement passé.

Plus tard, au café, Stacey conspire pour que Theo les rencontre, qui propose de donner des cours à Lily gratuitement pendant qu’elle n’est pas à l’école.

Stacey est ravie, mais Martin ne tombe pas dans le panneau et se demande pourquoi Theo est prêt à faire ça.

Martin est catégorique, il y a plus à Theo qu’il n’y paraît et il commence à chercher des informations via Freddie (Bobby Brazier).

Il est profondément inquiet quand Lily laisse échapper que Theo lui a acheté des baskets et confronte Stacey, qui lui dit de reculer.

Sans se laisser décourager, Martin se dirige vers l’ancienne école de Theo et apprend les raisons de son départ – quelles pourraient-elles être?

De retour à la maison Slater, Stacey organise un thé pour Theo lorsque Martin fait irruption et lance des accusations.

Pourtant, il y a des nouvelles plus inquiétantes à venir lorsque Stacey découvre plus tard que Lily a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Elle et Martin s’y rendent et lorsque ce dernier voit Theo, il s’en prend immédiatement, l’accusant d’avoir blessé Lily.

Pourrait-il avoir raison ?

Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec le bébé de Lily ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur ITV.

