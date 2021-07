New Delhi: La célèbre YouTubeuse Lily Singh a récemment partagé un message d’appréciation avec la chanteuse Diljit Dosanjh et a partagé une photo avec lui sur Instagram. Elle a également écrit une longue légende louant ses réalisations et le lien que les deux partagent l’un avec l’autre.

Elle a écrit: « Vous savez, @diljitdosanjh est un vrai quand il arrive après deux jours de tournage non-stop, peu importe l’heure, juste pour dire wuddup. Punjabiyan de connectttt, aussi, il n’y a rien que je ne ferai pas pour voir cet homme gagner encore plus. Quelle force. La musique pendjabi à l’univers. Si vous ne savez pas, sautez une fois sur Apple Music/Spotify/le wifi de votre voisin et voyez ce qui se passe. Diljit Dosanjh, vous pourrez me remercier plus tard quand tu fais bhatka (squats) trois chevilles (boit) avec ton Nana Ji (moi). »

Découvrez son message sincère:

Lily Singh est une célèbre YouTubeuse indo-canadienne, également connue sous son pseudonyme de Superwoman. Elle a acquis une immense renommée grâce à ses vidéos sur YouTube et en 2016, elle a été classée 3e sur la liste Forbes des YouTubers les mieux payés au monde.

D’autre part, en 2020, Diljit avait fait une apparition dans la satire sociale ‘Suraj Pe Mangal Bhari’ avec Manoj Bajpayee et Fatima Sana Shaikh. L’année dernière, il avait également sorti ‘Paigambar’, un spirituel. Cette année, il figurait sur la liste des 100 sikhs.