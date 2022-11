Lily-Rose sur le fait d’avoir grandi avec le célèbre père Johnny Depp et pourquoi elle ne discutera pas de ses batailles juridiques

Lily-Rose Depp a récemment expliqué à quoi ressemblait son enfance avec Johnny Depp en tant que père et Vanessa Paradis en tant que mère et a expliqué pourquoi elle était restée silencieuse au milieu des batailles juridiques de son père.

“Mes parents ont protégé mon frère [Jack] et moi autant que possible”, a déclaré le jeune homme de 23 ans à Elle à propos de l’éblouissement des projecteurs. “Je sais que mon enfance ne ressemblait pas à l’enfance de tout le monde, et c’est une chose très particulière à gérer, mais c’est aussi la seule chose que je sache.”

Elle a ajouté : “Je viens d’être élevée d’une manière qui m’a appris que la vie privée est quelque chose qu’il est important de protéger.”

Le modèle de couverture de décembre/janvier du magazine a déclaré dans une interview publiée mercredi qu’elle aime tout mettre dans son travail, puis se retirer dans une vie privée. Elle n’a même pas de compte Twitter, disant : “Je n’ai pas l’impression qu’il y ait quoi que ce soit que je veuille dire que je ne puisse pas dire à travers mon travail.”

De même, lors du procès en diffamation de son célèbre père contre son ex-femme Amber Heard, Depp a déclaré qu’elle souhaitait rester privée.

“Quand c’est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout d’un coup pas si personnel… J’ai vraiment le droit d’avoir mon jardin secret de pensées”, a-t-elle dit à Elle. “Je pense aussi que je ne suis pas ici pour répondre de qui que ce soit, et j’ai l’impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis, peu importe . Et je suis vraiment prêt à être défini pour les choses que j’ai mises là-bas.”

En grandissant, elle a dit que sa mère, chanteuse/actrice française, était “la personne réconfortante et aimante par excellence”. Depp, qui a dit qu’elle imitait souvent ce que sa mère portait quand elle était petite, a ajouté qu’elle aimait aussi “la regarder [mom] monter sur scène et chanter pour des milliers de personnes, et être juste dans sa propre zone et en contact avec elle-même et son art.”

L’actrice a également grincé des dents sur les réseaux sociaux “nepo[tism] bébé », en disant : « Internet semble se soucier beaucoup de ce genre de choses. Les gens vont avoir des idées préconçues sur vous ou sur la façon dont vous en êtes arrivé là, et je peux certainement dire que rien ne vous permettra d’obtenir le rôle, sauf d’avoir raison pour le rôle.”

Elle a déclaré au magazine que les gens sur les réseaux sociaux se soucient plus des acteurs ayant des membres célèbres de la famille que des directeurs de casting.

Elle a dit: “Peut-être que vous mettez le pied dans la porte, mais vous avez toujours le pied dans la porte. Il y a beaucoup de travail qui vient après cela.”

Elle a également dit qu’elle entendait le terme utilisé moins souvent pour les hommes et que dans d’autres domaines, comme la médecine par exemple, les gens ne diraient pas “tu n’es médecin que parce que ton parent est médecin”.

