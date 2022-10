Lily-Rose Depp porte une tenue décontractée pour faire des courses : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Javiles/Bruce/BACKGRID

Lily-Rose Depp a fait quelques courses à Los Angeles au cours du week-end et avait l’air calme, cool et confiant après s’être arrêté à un guichet automatique. La fille de 23 ans de l’acteur emblématique Jonny Depp portait une tenue décontractée et confortable composée d’un short en spandex noir avec un design blanc et un chandail noir confortable. Elle a associé le look avec des bottes noires mi-mollet, un sac fourre-tout beige et des nuances noires et accessoirisé avec des bagues à chaque main, un bracelet en or étincelant et des mini créoles.

Lily est rarement vue habillée avec autant de désinvolture, car l’actrice et mannequin adore montrer son incroyable sens de la mode et les tenues qu’elle porte pour le travail sur Instagram. Par exemple, en août, elle a tué dans un nounours rouge sexy pour sa prochaine série HBO, L’idole. Avant cela, elle était stupéfaite dans un petit haut court boutonné pour sa dernière collaboration Chanel. Elle portait des sous-vêtements noirs taille haute et un pantalon en filet noir pour compléter le look accrocheur.

Et à son 22e anniversaire, elle portait un ensemble sexy et audacieux composé d’un bas de sac en papier rouge et d’un haut à peine là qui était dos nu et n’avait que deux bretelles enroulées autour de son corps pour le maintenir en place. Elle portait également une robe rose plus cotée PG pour sonner son anniversaire, comme on le voit dans l’image finale du diaporama ci-dessous.

Lily poursuit une carrière similaire à celle de son père depuis environ une décennie. En 2014, elle fait ses débuts d’actrice avec un petit rôle dans Kévin Smithle film d’horreur Défense. Son prochain concert d’acteur est venu en 2016 dans un autre film de Kevin Smith, Hôtes de yogadans lequel elle reprend son rôle de Défense et a joué aux côtés de la fille de Kevin, Harley Quinn Smith. Cette même année, elle a signé avec l’agence de mannequins CAA peu de temps après que son père de 59 ans soit passé à l’agence de premier plan.

Bien qu’elle ait travaillé avec un certain nombre de marques, Lily est l’un des visages de Chanel depuis un certain temps et s’est déjà réjouie d’avoir un moment de boucle en se mettant au travail avec la marque de haute couture. “Chanel se sent comme une famille d’une manière qu’aucune autre relation de travail n’a jamais eue”, a-t-elle déclaré. Vogue Royaume-Uni en oct. 2019. « Je connais toute l’équipe depuis que je suis petit et pouvoir travailler avec eux maintenant est une grande fierté pour moi. Le travail est formidable, mais les gens derrière lui le rendent vraiment spécial.