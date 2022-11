Lily-Rose Depp explique son silence sur le drame de Johnny Depp

Lily-Rose Depp connaît bien la célébrité.

En tant que fille de l’acteur Johnny Depp et de la chanteuse Vanessa Paradis, elle a grandi pleinement consciente de la célébrité, bien qu’elle ait déclaré au magazine Elle dans une interview récemment publiée “mes parents ont protégé mon frère [Jack] et moi autant que possible.”

Maintenant, en tant que mannequin et actrice sur le point de jouer dans la prochaine série, “The Idol”, la jeune femme de 23 ans explique pourquoi elle ne s’est pas exprimée publiquement lors du procès très médiatisé de son père avec son ex-femme, Amber Heard .

“Quand c’est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout d’un coup pas si personnel… J’ai vraiment le droit d’avoir mon jardin secret de pensées”, a déclaré le jeune Depp à Elle. “Je pense aussi que je ne suis pas ici pour répondre de qui que ce soit, et j’ai l’impression que pendant une grande partie de ma carrière, les gens ont vraiment voulu me définir par les hommes de ma vie, que ce soit les membres de ma famille ou mes petits amis, peu importe . Et je suis vraiment prêt à être défini pour les choses que j’ai mises là-bas.”

Paradis est une star dans sa France natale et Depp a expliqué à quel point elle idolâtrait sa mère en grandissant.

Maintenant, elle trace son propre chemin, étant apparue dans plusieurs productions comme le film de 2019, “The King”.

Depp a déclaré qu’elle trouvait la célébrité “une chose étrange à naviguer”.

“C’est différent d’en faire l’expérience de première main plutôt que par procuration”, a-t-elle déclaré. “Je suppose que c’est quelque chose avec lequel j’ai dû faire mon propre chemin.”

“The Idol” devrait être diffusé l’année prochaine sur HBO, qui appartient à la société mère de CNN.