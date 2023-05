Lily Rose-Depp et 070 Shake Kiss à l’aéroport : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Daniel DeSlover/Shutterstock

Douces retrouvailles ! Lily-Rose Depp est rentrée du Festival de Cannes le 25 mai, et sa petite amie, 070 Secouer, l’a rencontrée à l’aéroport de Los Angeles. Lily-Rose a accueilli la rappeuse avec un baiser, encadrant sa tête avec ses mains et la rapprochant au milieu de la ligne de ramassage. On pouvait la voir rire en étreignant 070 Shake au milieu de leurs retrouvailles remplies de PDA.

Lily-Rose et 070 Shake ont rendu public leur relation à la mi-mai, l’actrice publiant une photo d’eux en train de s’embrasser sur son histoire Instagram. « Quatre mois avec mon béguin », a-t-elle légendé la photo, révélant qu’ils étaient ensemble depuis janvier. Bien que Lily-Rose et 070 Shake, de son vrai nom Danielle Balbuena, aient été aperçues ensemble à la Fashion Week de Paris en février, c’était la première fois qu’elles confirmaient officiellement leur idylle.

Avant ses retrouvailles avec 070 Shake, Lily-Rose était au Festival de Cannes pour promouvoir sa prochaine série, L’idole, qui sortira sur HBO le 4 juin. Dans la série, qui a déjà fait les gros titres pour ses scènes graphiques et controversées, Lily-Rose joue une pop star qui tente de reconstruire sa carrière après avoir annulé une tournée en raison d’une dépression nerveuse. Alors qu’elle fait son grand retour, elle rencontre un chef de culte, incarné par Le weekendavec qui elle noue une relation.

L’idole a fait face à une certaine controverse avant sa sortie en raison de la nature explicite de son contenu. Directeur Sam Levinson, en particulier, a été au centre de la controverse. Cependant, Lily-Rose a défendu la série et Sam dans une déclaration de mars 2023. « Jamais je ne me suis sentie plus soutenue ou respectée dans un espace créatif, ma contribution et mes opinions plus valorisées », a-t-elle déclaré. « Travailler avec Sam est une véritable collaboration à tous points de vue. Ce qui compte pour lui, plus que tout, non seulement ce que ses acteurs pensent de l’œuvre, mais ce que nous ressentons à l’idée de l’interpréter.

À Cannes, elle a également défendu les nombreuses scènes risquées et torrides que son personnage a dans la série. « Je pense que la nudité occasionnelle du personnage reflète physiquement la nudité que nous voyons émotionnellement en elle », a-t-elle expliqué. Sam a ajouté : « Nous vivons dans un monde très sexualisé, où l’influence de la pornographie est puissante sur le psychisme des jeunes. Et on le voit dans la musique pop.

