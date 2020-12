E!: Quand vous avez lu le script, aviez-vous une idée de qui l’a fait?

G / D: Vous savez, comme elle le dit, « C’est toujours le mari du roi! » Et bien sûr, elle parle d’un mari différent à ce moment-là, mais je pense que dans le livre de Sylvia, les maris sont coupables jusqu’à preuve de leur innocence – en règle générale.

Quand il vient vers elle et qu’elle le découvre, elle ne pense pas: « Oh, et je parie qu’il a aussi tué quelqu’un. » Mais je pense qu’alors que le sou commence à baisser, elle se dit: « Oh, je sais qu’il y a un mensonge. » Je pense que c’est un vrai chagrin pour elle aussi. Il y a un moment dans la salle d’audience au début où je fais un rapport à Grace par téléphone sur la façon dont ça se passe, et il y a eu un regard qui s’est passé entre Sylvia et Jonathan qui était déchirant parce qu’il disait les deux: toi et moi savons que tu as menti. »

Mais c’est aussi: « S’il vous plaît, que ce ne soit pas vrai, s’il vous plaît que ce ne soit pas vrai. Je vous ai aimé aussi. » Et je ne veux pas dire romantique. Les théoriciens qui pensent que nous avons couché ensemble, nous ne l’avons pas fait. Mais, « Je t’ai aimé parce que tu es une famille élargie et s’il te plaît, ne fais pas partie des horribles. » Et puis il est le pire des pires.

E!: Tout le monde voulait savoir si Sylvia et Jonathan dormaient ensemble. Les téléspectateurs étaient si passionnés par cela.

G / D: Je comprends pourquoi. De plus, l’amitié féminine est tellement compliquée et il est clair que beaucoup de gens ont un œil sur leur meilleur ami, peut-être que c’est par expérience personnelle d’être trahi. Mais je tiens à honorer le fait que la vérité de leur relation est le revers de la médaille, qui est la belle partie de l’amitié féminine, quand il n’y a personne qui veillera sur vous ou qui sera plus à vos côtés. Et c’est finalement ce que c’est.