Lily PADS Too à Ottawa nomme un nouveau directeur – Shaw Local

Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter a nommé Jessica Munson sa nouvelle directrice de Lily PADS Too Resale Boutique, 411 E. Stevenson Road, Ottawa.

Munson possède des compétences en gestion de la vente au détail et en service à la clientèle.

Le magasin d’Ottawa est important pour l’organisme de bienfaisance PADS et tous les profits nets vont à l’exploitation des refuges pour sans-abri. L’organisme de bienfaisance a déclaré dans un communiqué de presse qu’il n’était pas prévu de fermer les portes.

Le magasin a remodelé l’agencement pour rendre l’expérience de magasinage plus agréable.

« Nous fournissons une variété d’articles de qualité boutique à des prix de revente », a déclaré Carol Alcorn, directrice exécutive d’Illinois Valley PADS. « Nous avons besoin de plus de bénévoles pour trier, évaluer et stocker les articles au besoin afin de maintenir un flux constant de nouveaux articles passionnants. Si vous soutenez notre mission d’aide aux sans-abris et souhaitez aider notre communauté pour une bonne cause, contactez-nous en magasin ou rendez-vous sur notre site internet au www.ivpads.com pour en savoir plus sur notre entreprise et localiser notre application de bénévolat. Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre en faisant un don et en magasinant avec nous pour soutenir nos refuges pour sans-abri locaux.

Cette année a été l’année de service la plus chargée dans les deux refuges de PADS, a déclaré Alcorn.