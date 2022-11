Lily Keutzer de Princeton sélectionnée comme ado du mois de septembre Mendota Elks – Shaw Local

Lily Keutzer de Princeton, la fille de Steve et Michelle Keutzer, a été sélectionnée par le Mendota Elks Lodge comme récipiendaire globale de l’adolescente Elks du mois pour le mois de septembre.

La candidature de Keutzer a été soumise au programme Elks Lodge Teen of the Month pour représenter Princeton High School.

Keutzer a occupé des postes de direction en tant que trésorier de la promotion 2023, vice-président de la National Honor Society, secrétaire du Interact Club et directeur étudiant du Concert Choir.

Ses activités ont également inclus le volley-ball, le cheerleading, la FFA, la chorale de concert, les madrigaux, le club allemand, le comité de bal, le club Interact, le mentor de la première année, le conseil étudiant, le groupe de jazz, la société nationale d’honneur, les chanteurs étoilés, les officiers de classe, la patrouille aérienne civile et Aéroclub de la vallée de l’Illinois.

Les réalisations de Keutzer lui ont valu les distinctions académiques de Illinois State Scholar, tableau d’honneur élevé, All-Academic Award Choir, All-Academic Award Cheer, All-Academic Award Volleyball.

Elle a également reçu plusieurs distinctions sportives, notamment la joueuse de volleyball la plus utile, la pom-pom girl la plus améliorée, la championne régionale de volleyball IHSA 2A, la pom-pom girl américaine UCA, la championne UCA Jump-Off et la deuxième équipe All Conference Volleyball.

Ses nombreux prix musicaux incluent IHSA Solo et Ensemble D1 Duet Rating, IHSA Solo and Ensemble D1 Rating, IHSA Solo and Ensemble Perfect Score, IHSA State second place Class B Solo and Ensemble + Organizational Contest.

Keutzer participe également à des activités en dehors de l’école qui lui ont valu les honneurs de Lady Aviator of the Day et Utica Veterans Parade Best Color Guard. Elle a enregistré 35 heures de service communautaire.

Ses projets futurs sont de fréquenter une université de quatre ans pour étudier le vol professionnel et atteindre son objectif de devenir pilote professionnel.