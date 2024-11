Lily James tient bon dans les nouvelles images des coulisses du redémarrage de Cliffhanger de Jaume Collet-Serra

Photographie principale pour Jaume Collet-Serra Cliffhanger le reboot est officiellement en cours en Autriche, où Lily James défie la gravité tout en repoussant ses limites. Aujourd’hui, Science des fuséesen partenariat avec Thank You Pictures et Supernix, a dévoilé deux premières images du tournage du film dans la région autrichienne du Tyrol oriental, dans les Dolomites de Lienz. J’espère que vous n’aurez pas le vertige à cause du reboot du thriller de Sylvester Stallone de 1993, avec Lily James (Cendrillon, Bébé conducteur, Orgueil, préjugés et zombies) et Pierce Brosnan (Mme Doubtfire, Goldeneye, meurs un autre jour), on dirait que c’est un début passionnant.

« Dans ce redémarrage de Cliffhangerl’alpiniste chevronné Ray Cooper (Pierce Brosnan) et sa fille Sydney gèrent un chalet de montagne dans les Dolomites. Lors d’un week-end avec le fils d’un milliardaire, ils sont la cible d’une bande de ravisseurs. La fille aînée de Ray, Naomi (Lily James), toujours hantée par un ancien accident d’escalade, est témoin de l’attaque et s’échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie dans les Dolomites italiennes.

Les membres supplémentaires de la distribution incluent Nell Tiger Free (Le Premier Présage, Serviteur)Franz Rogowski (Passages, Grande Liberté), Sara Shubhamf (Shantaram et Criminel), Assad Bouab (Franklin, Mauvaises sœurs), Suzy Bemba (Pauvres choses, retour à la maison) et Brun Gouéry (Le Lotus Blanc, Emily à Paris, Modi).

Lieux de tournage de Cliffhanger s’étendre au-delà de la région autrichienne du Tyrol oriental pour inclure les régions de Carinthie des Dolomites de Lienz, qui ont récemment déménagé dans les studios Penzing en Allemagne, près de Munich, en Bavière, et se termineront en Italie.

Parlant de la complexité du tournage de son Cliffhanger redémarrage, Jaume Collet-Serra a commenté la ténacité et la force de Lily James pour le rôle, ainsi que le défi de capturer la grandeur du film d’action palpitant, en disant : « Tourner notre film sur place dans les Dolomites à l’aide de caméras grand format était impératif pour nous afin de montrer la portée et l’ampleur de l’histoire que nous racontons. Nous allons offrir au public une expérience théâtrale haut de gamme vraiment passionnante et viscérale. Lily, en particulier, s’est surpassée pour ce rôle, en s’entraînant réellement et en apprenant à grimper. Son dévouement nous a permis de capturer des clichés incroyables que nous n’aurions pas pu réaliser autrement, et toute l’équipe est époustouflée par son engagement.

Sans surprise, celui de Stallone Cliffhanger résiste incroyablement bien après toutes ces années. Lors de ma dernière relecture, le film a toujours un impact intense sur vos sens alors que ses personnages se balancent devant le danger et évitent les balles tout en marchant péniblement dans la neige. Cliffhanger nous offre également le cadeau de l’accent britannique hilarant de John Lithgow, que je ne pouvais pas ignorer, et qui nous divertit tout au long du film. Nous sommes ravis de savoir si Lily James a ce qu’il faut pour honorer l’héritage du film original. Si les premières images d’aujourd’hui sont une indication, elle est à la hauteur.