Lily James se transforme en Pamela Anderson plantureuse dans une tenue moulante alors qu’elle reprend le tournage de Pam & Tommy

LILY James s’est transformée en Pamela Anderson plantureuse dans une tenue moulante alors qu’elle reprenait le tournage de la série biopic Pam & Tommy.

L’actrice britannique a partagé une ressemblance étrange avec l’icône de Baywatch Pammie dans de nouvelles photos du tournage.

L’actrice britannique Lily James est méconnaissable en tant que Pamela Anderson dans une robe moulante lors du tournage de Pam & Tommy[/caption]

La série biopic dépeint la relation sauvage de Pammie avec Tommy Lee[/caption]

Lily, 32 ans, joue aux côtés de l’acteur Marvel Sebastian Stan dans le rôle du rockeur Tommy Lee dans la série Hulu.

Elle était méconnaissable avec ses cheveux blonds et les fins sourcils de style années 90 de Pamela alors qu’elle sortait sur le plateau dans une robe noire en satin et des bottes.

Ses mèches étaient repoussées avec des mèches de cheveux encadrant son visage, tout comme Pamela, alors qu’elle se déplaçait entre les caravanes.

La star hollywoodienne a été vue tenant son téléphone et tenant un sac en toile, alors qu’elle souriait à quelqu’un hors caméra.

Lilly a commencé à filmer la série en huit parties en avril.

Il décrira la relation sauvage du couple rockstar, y compris la sortie d’une sex tape.

Pamela, 53 ans, et Tommy, 58 ans, se sont mariés de 1995 à 1998, mais les deux n’ont pas été impliqués dans la série comique.

La fuite de la sex tape en ligne a vu le couple entrer en conflit avec la société de distribution de vidéos Internet Entertainment Group, avant de parvenir à un accord de règlement.

Moi, le réalisateur de Tonya, Craig Gillespie, est sur le point de diriger avec Rob Siegel qui écrit le scénario.





Lily est surtout connue pour son rôle au cinéma, notamment ses rôles dans Cendrillon, Baby Driver, Darkest Hour et Mamma Mia ! On y va encore une fois.

Elle a été dans l’émission télévisée à succès Downton Abbey et dans une mini-série adaptée de War & Peace.

En plus de son rôle de Tommy Lee, Sébastion était dans la série Disney + The Falcon et The Winter Solider. Sa carrière cinématographique comprend Captain America : Civil War et Avengers Infinity War.

Lilly a été vue marchant sur le plateau dans une robe en satin noir[/caption]

Le joueur de 32 ans tourne la série Hulu depuis avril[/caption]

Tommy Lee et Pamela Anderson pendant Comedy Central Roast de Pamela Anderson en 2005[/caption]