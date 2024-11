Lily James remplace Sylvester Stallone dans le redémarrage classique des années 90

Monteur de films, Espion numérique Ian a plus de 10 ans d’expérience en journalisme cinématographique en tant qu’écrivain et monteur. Débutant comme stagiaire chez Trade Bible Screen International, il a été promu pour rapporter et analyser les résultats du box-office britannique, ainsi que pour se tailler sa propre niche avec les films d’horreur, en participant à des festivals de genre à travers le monde. Après avoir rejoint Digital Spy, initialement en tant que scénariste pour la télévision, il a été nominé pour le nouveau talent numérique de l’année aux PPA Digital Awards. Il est devenu monteur de films en 2019, rôle dans lequel il a interviewé des centaines de stars, dont Chris Hemsworth, Florence Pugh, Keanu Reeves, Idris Elba et Olivia Colman, est devenu une encyclopédie humaine pour Marvel et est apparu en tant qu’invité expert sur BBC News et sur -scène au MCM Comic-Con. Là où il le peut, il continue de promouvoir son programme d’horreur – que cela plaise ou non à son éditeur.