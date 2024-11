Lily James, Pierce Brosnan Star alors que Stallone quitte

Lily James et Pierce Brosnan sont prêts à faire du rock avec leur redémarrage de Cliffhanger.

Le tournage principal a commencé en Autriche pour une version mise à jour du film du même nom de 1993 avec Sylvester Stallone. Jaume Collet-Serra réalise le nouveau film qui prévoit une sortie en salles et est originaire de Rocket Science, en partenariat avec Thank You Pictures et Supernix.

Le Cliffhanger Le redémarrage est centré sur l’alpiniste Ray Cooper (Brosnan), qui gère un chalet avec sa fille dans les Dolomites, une chaîne de montagnes en Italie. Lorsque le couple est kidnappé, la fille aînée Naomi (James), toujours aux prises avec le traumatisme d’un précédent incident d’escalade, doit surmonter son passé pour sauver sa famille.

Stallone a été annoncé l’année dernière comme jouant dans le redémarrage, mais a depuis quitté le projet, comme l’avait précédemment annoncé le réalisateur Ric Roman Waugh.

Le casting est complété par Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf., Assaad Bouab, Suzy Bemba et Bruno Gouéry. Le projet est basé sur une histoire d’Ana Lily Amirpour.

« Tourner notre film sur place dans les Dolomites à l’aide de caméras grand format était impératif pour nous afin de montrer la portée et l’ampleur de l’histoire que nous racontons », a déclaré Collet-Serra dans un communiqué. « Nous allons offrir au public une expérience théâtrale haut de gamme vraiment passionnante et viscérale. Lily, en particulier, s’est surpassée pour ce rôle, en s’entraînant réellement et en apprenant à grimper. Son dévouement nous a permis de capturer des clichés incroyables que nous n’aurions pas pu réaliser autrement, et toute l’équipe est époustouflée par son engagement.

Les producteurs incluent Lars Sylvest pour Thank You Pictures, Joe Neurauter pour Supernix et Thorsten Schumacher pour Rocket Science, aux côtés de Neal Moritz et Toby Jaffe.

L’original Cliffhanger est sorti en salles en mai 1993 par TriStar Pictures et a récolté 255 millions de dollars au box-office mondial. Stallone a joué pour le réalisateur Renny Harlin dans le rôle d’un alpiniste engagé pour aider à retrouver des valises pleines d’argent volé dans les Montagnes Rocheuses.

James est représenté par UTA et Tavistock Wood. Brosnan est remplacé par CAA, Viewpoint et Hansen Jacobson. Collet-Serra est remplacé par LBI Entertainment et Yorn Levine.