Lily James aurait été aperçue en train de partager un baiser avec la rock star de Queens Of The Stone Age Michael Shuman.

L’actrice de 31 ans aurait séjourné dans un hôtel du Suffolk alors qu’elle travaillait sur un nouveau film intitulé What’s Love Got To Do With It?

Selon MailOnline, le musicien, 35 ans, aurait également séjourné dans le même hôtel où résident les acteurs et l’équipe.

Une source a depuis révélé à la publication que Lily et Michael avaient été vus en train de partager un tendre baiser à l’extérieur de l’hôtel.

L’échange survient des mois après avoir été aperçue en train de se rapprocher de l’acteur marié Dominic West à Rome.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Burberry)



Jeudi, un spectateur a confirmé au MailOnline que Lily et Michael semblaient se rapprocher.

«Le chauffeur de Lily est arrivé juste après 9 heures du matin, puis elle et Michael sont sortis de l’hôtel ensemble quelques minutes plus tard», a déclaré la source.

Ils ont ajouté: « Ils riaient et plaisantaient et avaient l’air très heureux ensemble. »

Un représentant de Lily et Michael a été approché par The Mirror pour commenter.







(Image: Corbis via Getty Images)



Cela survient des mois après que Lily se soit retrouvée au centre d’une tempête de showbiz après avoir été tapotée de se rapprocher de Dominic West lors d’un repas à Rome.

Dominic et sa femme Catherine Fitzgerald, qui sont mariés depuis dix ans et partagent quatre enfants, se sont unis après la sortie des images et ont déclaré que leur mariage restait «fort».

Suite aux reportages, Dominic et Catherine sont apparus à l’extérieur de leur domicile pour annoncer la nouvelle.







(Image: Getty Images)







(Image: MIKE / SplashNews.com)



À l’époque, ils ont partagé un baiser alors que Catherine était vue tenant une note manuscrite qui disait: « Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. »

La note était signée en bas par les deux.

Dominic a également déclaré: « Je veux juste dire que notre mariage est solide et que nous sommes toujours très ensemble. »

On pense que Lily était célibataire à l’époque après s’être séparée de son petit ami de cinq ans, Matt Smith.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 3303