Lily James devrait incarner la star de Baywatch Pamela Anderson dans une nouvelle série télévisée sur sa relation avec la rock star Tommy Lee.

Le drame Hulu en huit parties comprendra le scandale des sex tape de 1995, lorsqu’une vidéo tournée sur leur lune de miel a été volée et rendue publique.

Anderson et Lee au Hard Rock Hotel à l’apogée de leur romance en 1995



La date limite du site Web d’Hollywood rapporte que, parallèlement au Actrice britannique, La star américaine Sebastian Stan jouera le batteur de Motley Crue Tommy Lee.

On pense également que Seth Rogan est aligné pour jouer l’homme qui a distribué la sex tape, déclenchant un débat furieux sur le droit à la vie privée des célébrités.

le ancien modèle Playboy et la rock star se sont mariés après s’être connus pendant seulement 96 heures.

Le vol de leur enregistrement VHS de lune de miel a conduit Anderson à poursuivre la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group (IEG).

Sebastian Stan paiera le batteur de Motley Crue Tommy Lee



Lee a par la suite conclu un accord avec IEG, la société capitalisant sur la publicité et la rendant disponible en ligne à ses abonnés.

Bien qu’Anderson et Lee ne soient pas directement impliqués dans la production, on dit qu’ils sont conscients qu’elle est en cours de réalisation.

Le couple a divorcé en 1998 après trois ans de mariage, au cours desquels ils étaient des habitués de la scène des célébrités, dominant les manchettes des tabloïds.

La date limite indique que le titre de travail de l’émission est Pam & Tommy, et qu’il sera réalisé par moi, le cinéaste Tonya Tom Gillespie.

Lily James apparaîtra ensuite dans le film Netflix The Dig en face de Carey Mulligan, tandis que Stan reprendra son rôle de Winter Soldier dans le spin off de Marvel TV The Falcon and the Winter Soldier. Les deux seront diffusés en 2021.

Pam & Tommy doit commencer le tournage au printemps 2021.