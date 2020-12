C’est le moment de pardonner et d’oublier.

… Ou c’est ce que nous dit Sir Cliff Richard dans Gui et vin.

Alors, qui de mieux pour rejoindre Sir Cliff à Noël qu’une actrice qui espérait ces deux choses ces derniers mois?

Oui, Lily James se prépare à faire sa première apparition majeure après le scandale Dominic West.

Et à juste titre, ce sera de livrer une lecture de Noël sincère lors du service de chants de Noël de Nordoff Robbins la semaine prochaine, un événement auquel Dominic, 51 ans, et épouse de 10 ans Catherine FitzGerald, ont régulièrement assisté.

Cela vient après que Lily, 31 ans, se soit retirée d'un certain nombre d'entretiens prévus, y compris The Graham Norton Show, en octobre, après que des photos d'elle et Dominic se reposent lors de vacances romaines – complétées par cette désormais tristement célèbre tour de scooter tandem.







Dom et Catherine ont insisté sur le fait qu’ils sont «bons».

Sir Rod Stewart, Robbie Williams et Bill Nighy sont d’autres stars que nous pouvons révéler lors de l’événement de l’association caritative de musicothérapie. Roger Daltrey, Florence Welch, Sir Rod Stewart, Robbie Williams et Bill Nighy étaient déjà confirmés comme apparaissant.

Le service de chant est hébergé par Nile Rogers et diffusé en direct gratuitement avec une option de don.

Certaines célébrités se joindront par vidéo et d’autres se produiront dans les studios Abbey Road et St Luke’s Church, à Londres.

Les chants de Noël ne sont pas sortis mais on peut miser sur d’anciens favoris tels que Oh Come All Ye Faithful.

Mmm. Je me demande si Dom devra manquer.