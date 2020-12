Cela fait un moment que l’actualité du casting n’a pas laissé nos mâchoires sur le sol comme ça.

Lily James et Sebastian Stan ont été touchés pour jouer Pamela Anderson et Tommy Lee dans une série d’événements sur le mariage rocheux des incontournables du tabloïd. La série, appelée Pam et Tommy, inclura l’incident au cours duquel leur sex tape a été volée et mise en ligne, et Seth Rogen jouera probablement le gars qui a volé la cassette. Rogen produit également, tandis que la série sera écrite par Rob Siegel et dirigé par Craig Gillespie.

Anderson et Lee se sont mariés en 1995 après s’être connus pendant moins d’une semaine. Elle jouait sur Baywatch et son groupe, Motley Crue, tombait lentement en morceaux. Ils ont eu deux enfants ensemble –Brandon, né en 1996, et Dylan, née en 1997 – avant de divorcer en 1998.

L’histoire, par date limite, se concentrerait sur leur romance éclair et leur mariage de trois ans. Anderson et Lee ne sont apparemment pas impliqués, mais ils sont conscients que l’émission se déroule.