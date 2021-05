Lily James et Sebastian Stan font leurs débuts en tant que Pamela Anderson et Tommy Lee en tant que fans choqués par la ressemblance

LILY James et Sebastian Stan ont fait leurs débuts en tant que Pamela Anderson et Tommy Lee.

Peu de temps après la publication des photos des acteurs du personnage, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur choc face aux ressemblances.

Lily James et Sebastian Stan ont fait leurs débuts en tant que Pamela Anderson et Tommy Lee

Ils jouaient les personnages d'une prochaine série Hulu

Les fans ont exprimé leur choc face à la ressemblance

Lis, 32 ans, et Sebastian, 38 ans, joueront Pamela et Tommy dans la prochaine série Hulu Pam et Tommy.

De retour en décembre, Date limite a rapporté que les acteurs joueront ensemble en tant qu’actrice et rockeuse de Baywatch dans le drame de huit épisodes, qui racontera l’histoire de la tristement célèbre sex tape divulguée de l’ancien couple et du scandale qui a suivi.

L’actrice de Mamma Mia: Here We Go Again ressemblait à Pamela avec des cheveux blonds platine alors qu’elle portait un corset noir.

Lily jouera le rôle de Pamela Anderson

L'actrice est surtout connue pour avoir joué sur Baywatch

Sebastian incarnera Tommy Lee

Le rockeur est un membre fondateur de Motley Crue

Pendant ce temps, Sebastian a secoué ses cheveux hirsutes alors qu’il semblait torse nu et montrait ses tatouages ​​qui semblaient identiques à ceux de Tommy.

Le compte a légendé le Publier: «Voici un aperçu de Pam & Tommy, à venir @Hulu. Basé sur le véritable scandale qui a tout déclenché, mettant en vedette @lilyjamesofficial, @imsebastianstan et @éthrogène… Prêt à rembobiner? #PamAndTommy. »

Un certain nombre de fans se sont rendus à la fois dans la section des commentaires de l’article et sur Twitter pour souligner les ressemblances frappantes, comme l’a écrit une personne: « Il n’y a aucun moyen que ce soit Lily James. »

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour discuter des ressemblances impressionnantes

Un autre fan a déclaré que Lily était la personne « parfaite » pour jouer Pamela

Beaucoup ne pouvaient pas « croire » que c'était Lily sur la photo

Un autre fan a ajouté: « L’équipe de maquillage mérite un Oscar d’honneur parce que je n’aurais jamais réalisé que c’était Lily James. »

Un troisième est intervenu: « Lily James en tant que Pam Anderson est plus parfaite que je n’aurais pu le réaliser (également Sebastian Stan en tant que Tommy Lee est un grand oui pour moi). »

Les commentaires choqués se sont poursuivis alors qu’une autre personne écrivait: «Lily James en tant que Pam Anderson, je n’arrive toujours pas à croire que c’est elle.»

Une personne suivante a écrit: «LILY JAMES COMME PAMELA ANDERSON OMG JE NE VOIS LILY NULLE PART! BON TRAVAIL! »

Les fans ont déclaré que le département de maquillage avait fait un « excellent travail »





Pamela, 53 ans, et Tommy, 58 ans, se sont mariés en 1995 après s’être fréquentés pendant seulement quatre jours.

L’ancien couple, qui a divorcé en 2998, partage ses fils Brandon, 24 ans, et Dylan, 23 ans.

L’actrice et musicienne de Mötley Crüe se sont retrouvées au centre d’un scandale après qu’un ancien employé mécontent ait volé un coffre-fort contenant une sex tape d’une heure du couple.

Pamela a précédemment tenté d’arrêter la sortie de la vidéo par une action en justice, bien qu’elle ait abandonné la poursuite après la mise en ligne de la cassette.





La série suivra les conséquences de la sortie de la sex tape de Pamela et Tommy Lee