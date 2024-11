Lily James et Pierce Brosnan seront les vedettes

Un reboot du classique d’action de Sylvester Stallone, « Cliffhanger », est actuellement en production, mais le film sera très différent du package initialement annoncé il y a près de 18 mois.

Stallone ne jouera plus dans la mise à jour censée être réalisée par Ric Roman Waugh (« Groenland ») à partir d’un scénario de Mark Bianculli (« Chasseurs »). Une refonte créative signifie que l’acteur Lily James (« The Iron Claw, « Pam & Tommy ») assumera le rôle principal. Pierce Brosnan sera co-vedette et Jaume Collet-Serra (« Carry-On », « Non-Stop ») réalisera. Le projet est issu de Rocket Science en partenariat avec Thank You Pictures et Supernix.

Le tournage est en cours en Autriche avec un casting de soutien très animé, comprenant : Nell Tiger Free (« Servant », « The First Omen »), le chouchou du festival Franz Rogowski (« Passages »), Shubham Saraf (« Shantaram »), Assaad Bouab (« Passages »). Franklin »), Suzy Bemba (« Poor Things ») et Bruno Gouery, star du hit Netflix « Emily in Paris ».

Le nouveau scénario est basé sur une histoire d’Ana Lily Amirpour. Les initiés familiers avec le projet l’ont décrit comme une version père-fille de « Die Hard ».

Brosnan incarnera l’alpiniste chevronné Ray Cooper, qui exploite un chalet de luxe dans les Dolomites avec sa fille Sydney. Lors d’un week-end avec le fils d’un milliardaire, ils sont la cible d’une bande de ravisseurs. La fille de Ray, Naomi (James), toujours hantée par un accident d’escalade passé, est témoin de l’attaque et s’échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie.

Lars Sylvest de Thank You Pictures, Joe Neurauter de Supernix et Thorsten Schumacher de Rocket Science produiront avec Neal Moritz et Toby Jaffe.

« Tourner notre film sur place dans les Dolomites à l’aide de caméras grand format était impératif pour nous afin de montrer la portée et l’ampleur de l’histoire que nous racontons. Nous allons offrir au public une expérience théâtrale haut de gamme vraiment passionnante et viscérale », a déclaré Serra dans un communiqué. « Lily, en particulier, s’est surpassée pour ce rôle, en s’entraînant réellement et en apprenant à grimper. Son dévouement nous a permis de capturer des clichés incroyables que nous n’aurions pas pu réaliser autrement, et toute l’équipe est époustouflée par son engagement.

« Cliffhanger » poursuivra sa sortie en salles avec Rocket Science gérant les ventes internationales et CAA Media Finance représentant les territoires nord-américains et chinois. Rocket Science a un accord de partenariat avec Studiocanal pour les droits du film.

Amirpour et Collet-Serra sont les producteurs exécutifs. Chance Wright de Wright Productions et Gianluca Chakra et Hisham Alghanim de Front Row Entertainment sont co-investisseurs et producteurs exécutifs. Josef Brandmaier, Jeff Most, Katy Most et Matthew Stedman sont producteurs exécutifs pour Level Field Media Finance. Philipp Kreuzer est producteur exécutif pour Supernix.

Prouvant la nature véritablement collaborative du cinéma indépendant, il existe encore d’autres producteurs exécutifs : Kwesi Dickson et Jay Taylor pour Electric Shadow ainsi que MTG et Rodrigo Tarazona ; Robert Daly Jr. et David Lipper pour Latigo Films ; et Kevan van Thompson pour Capfilms. James elle-même sera également productrice exécutive via sa bannière Parodos Productions, aux côtés de sa partenaire Gala Gordon. Hongrois Hero Squared, Jonathan Halperyn et Daniel Kresmery coproduisent avec Jazmyn Tanski.

James est représenté par UTA, Tavistock Wood, Sloane, Offer, Weber & Dern ; Brosnan est représenté par CAA, Viewpoint et Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox. Collet-Serra est avec LBI Entertainment et Yorn, Levine, Barnes, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich, Goodell & Gellman.

Gratuit, c’est avec des talents indépendants ; Rogowski chez CAA, B-Side Management et Agentur Hobrig ; Kumar par Insight Management & Production et Circle M+P ; Bouab par Chalcot Sq Arts & Media Management ; et Bemba et Gouery par United Agents.