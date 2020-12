Jetant sa tête en arrière dans une extase apparente avant de passer ses doigts dans ses longs cheveux, Lily James a l’air d’être en proie à la passion… tout en recevant un appel téléphonique.

Ces images pourraient inquiéter l’épouse de Dominic West, avec qui l’actrice a partagé un baiser mal avisé à Rome cet automne.

Mais Catherine FitzGerald peut être tranquille, car ces images ne montrent que Mme James sur le tournage de son nouveau film, intitulé What’s Love Got To Do With It?

La femme de 31 ans a été mêlée à une controverse en octobre lorsqu’elle a été photographiée à Rome avec Dominic West

Dans cette scène, filmée à Londres la semaine dernière, le personnage de Mme James s’emporte tout en parlant avec un homme qu’elle a rencontré sur l’application de rencontres Tinder.

C’est peut-être un manque de retenue similaire qui a laissé la femme de 31 ans mêlée à la controverse en octobre lorsqu’elle a été photographiée à Rome avec West, sa co-vedette de 50 ans dans une adaptation de la BBC du roman The Pursuit Of Love .

Lorsque les photos d’eux ont émergé, West est retourné au Royaume-Uni et a organisé un spectacle très public d’unité avec Mme FitzGerald, s’embrassant pour les caméras devant leur domicile dans le Wiltshire. Une note manuscrite accrochée à la main de Mme FitzGerald disait: « Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. »

On pense que le nouveau film est le premier rôle d’acteur de Mme James depuis lors. Avec Emma Thompson, qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça? tourne autour d’affrontements culturels, avec un tournage partagé entre Londres et l’Asie du Sud.

Les photos montrent Mme James sur le tournage de son nouveau film, intitulé What Love Got To Do With It?

C’est quelque chose que l’écrivain du film, Jemima Goldsmith, a une connaissance de première main, en tant qu’héritière mondaine qui est devenue l’épouse du Premier ministre pakistanais, l’ancien joueur de cricket Imran Khan, avant de divorcer en 2004.

Le réalisateur Shekhar Kapur a récemment déclaré: « C’est une comédie, mais il s’agit de se cacher derrière une identité et comment les identités peuvent devenir tribales, et comment le tribalisme peut conduire à des affrontements et à un fondamentalisme. C’est une comédie romantique, mais basée sur cette idée fondamentale des gens qui adoptent des identités par peur de la marginalisation.

Malgré l’imbroglio avec West, la carrière de Mme James va de mieux en mieux.

La semaine dernière, il a été annoncé qu’elle jouera Pamela Anderson dans Pam & Tommy, une série télévisée racontant l’histoire du mariage de la star de Baywatch avec la rock star Tommy Lee et le scandale de leur infâme sex tape. Le couple s’est marié après quatre jours de fréquentation et a divorcé trois ans plus tard.