L’actrice britannique Lily James abandonnerait le Royaume-Uni au profit de Los Angeles alors qu’elle vise à saisir des opportunités à Hollywood – et à échapper aux nuages ​​d’orage qui la surplombent chez elle.

La rose anglaise de 31 ans a été à l’honneur ces derniers mois alors que sa vie amoureuse a détourné l’attention de ses réalisations professionnelles.

Lily a été mêlée à un scandale en octobre dernier lorsqu’elle a été prise en photo avec l’acteur marié Dominic West alors qu’elle était ensemble à Rome.

Mais maintenant, il semble qu’une opportunité se soit présentée pour la star de traverser l’étang et d’aider à mettre l’incident derrière elle et après avoir attiré des niveaux de contrôle sans doute injustes dans son rôle dans son corps à corps avec Dominic.







(Image: Getty Images)



Il a déjà été rapporté que Lily jouera Pamela Anderson dans un biopic sur la vie de l’icône de Baywatch.

Et maintenant, la star aurait fait ses valises pour se rendre à Los Angeles pour filmer le film – qui co-vedette The Falcon and the Winter Soldier, l’acteur Sebastian Stan dans le rôle de Tommy Lee.

Mais il semble qu’il faudra peut-être un certain temps avant que Lily ne retourne sur les côtes britanniques, car elle espère apparemment commencer une nouvelle vie en Californie.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Harper’s Bazaar / Hearst UK)



Le Mail on Sunday affirme que la star: « envisage de déménager dans le soleil de Los Angeles dans un avenir prévisible pour se concentrer sur sa carrière – et échapper à ce qu’elle considère comme le traitement injuste qu’elle a reçu après avoir été photographiée en train de devenir affectueuse avec l’acteur marié West lors d’un voyage à Rome. »

Alors qu’une source a déclaré à la publication: «Ce sera bien pour Lily d’échapper à une partie de l’attention indésirable qu’elle a reçue au Royaume-Uni et de se concentrer sur certains rôles juteux.

Mirror Online a contacté le porte-parole de Lily pour commentaires.







(Image: Internet inconnu)



Ces dernières semaines, Lily a travaillé à Londres sur une comédie romantique intitulée What’s Love Got to Do With It?

Le film, écrit par Jemima Khan, met en vedette Star Trek: l’acteur de découverte Shazad Latin et la légende du théâtre Emma Thompson et du réalisateur lauréat des BAFTA Shekhar Kapur.

Alors que la semaine dernière les rumeurs tournaient, Lily se rapprochait du rocker américain Michael Schuman de Queens of the Stone Age.