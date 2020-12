Lily James est retournée au travail pour la première fois depuis son drame de baisers avec Dominic West.

L’actrice de 31 ans a été photographiée sur le tournage de la nouvelle comédie romantique What’s Love Got To Do With It, où elle a chassé le froid dans une doudoune jaune.

Bien que les détails du projet écrit par Jemima Goldsmith aient été en grande partie gardés secrets, on pense que l’histoire suit une romance interculturelle entre Londres et l’Asie du Sud.

Deadline a rapporté que Mamma Mia! La star Lily a été choisie aux côtés de Shazad Latif et Emma Thompson.

Avec Shekhar Kapur dans le fauteuil du réalisateur, on ne sait actuellement pas exactement quels rôles joueront chacun des membres de la distribution.







(Image: Spartacus / SplashNews.com)



Les clichés font suite au rapport de Deadline selon lequel Lily serait rejointe par la star de l’univers Marvel, Sebastian Stan, pour jouer respectivement Pamela Anderson et Tommy Lee.

La publication affirme: « Lily James et Sebastian Stan sont à bord pour jouer l’ancienne star de Baywatch Pamela Anderson et le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee dans une nouvelle série limitée pour Hulu sous le titre de travail Pam & Tommy.

«La relation du couple rockstar a dominé les tabloïds pendant des années, y compris le scandale du vol de leur sex tape de leur lune de miel et de leur divulgation au public.







(Image: Spartacus / SplashNews.com)







(Image: Spartacus / SplashNews.com)



« Seth Rogen est à bord pour jouer l’homme qui a volé la cassette. »

Lily était au centre d’une tempête qui a fait la une des journaux en octobre après qu’elle et l’acteur marié Dominic West se soient embrassés lors d’un repas à Rome.

Dominic et sa femme Catherine Fitzgerald, mariés depuis dix ans et partageant quatre enfants, se sont unis à la suite du scandale et ont insisté pour que leur mariage reste «fort».







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Harper’s Bazaar / Hearst UK)







(Image: Splash News)



Le couple a également riposté aux rumeurs selon lesquelles leur mariage était sur les rochers alors qu’ils faisaient une déclaration à la presse devant leur domicile dans le Wiltshire.

Ils ont partagé un baiser alors que Catherine était vue tenant une note manuscrite qui disait: « Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci. »

La note était signée en bas par les deux.

Dominic a également déclaré: « Je veux juste dire que notre mariage est solide et que nous sommes toujours très ensemble. »