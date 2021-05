Lily James adore jouer à Pamela Anderson et porter de faux seins DD sur et en dehors du plateau dans un nouveau biopic

LILY James adore porter son faux buste DD pour filmer le nouveau biopic de Pamela Anderson aux États-Unis.

La rose anglaise, 32 ans, qui a trouvé la gloire sur le drame d’époque Downton Abbey, a dit à ses amis qu’elle aimait entrer dans le personnage «sur et hors du plateau» à Los Angeles avec les seins costumés.

Lily James joue Pamela Anderson dans une nouvelle série[/caption]

Un copain de l’actrice, qui possède un bonnet de taille B naturel, a déclaré dimanche au Sun: «Lily s’amuse à entrer dans le personnage et à s’habiller avec le faux torse.

« Les seins l’aident vraiment à entrer dans le personnage et elle adore se promener dedans, d’autant plus qu’elle a naturellement un buste plus modeste. »

Cela survient alors que Lily, dont le drame costumé de BBC1 La poursuite de l’amour avec l’ex-flamme mariée Dominic West, 51 ans, est à la télé demain, a trouvé le bonheur avec le nouveau rocker américain de l’âge de pierre, Michael Shuman, 35 ans.

L’actrice a dit à ses amis qu’elle adorait ses faux seins DD[/caption]

Lily recrée les scènes Baywatch de Pamela[/caption]

Elle a fière allure dans le maillot de bain rouge emblématique[/caption]

Lily a révélé que la taille de sa poitrine fluctuait en fonction de son régime d’exercice.

S’exprimant en 2016, elle a déclaré au magazine de mode Vogue: «Je passe par des phases d’exercice, et je commence à me sentir mal si je ne bouge pas mon corps et ne m’étire pas. Mes seins deviennent vraiment gros quand je ne fais pas d’exercice.

Pamela était la pin-up ultime des années 90[/caption]

Lily est un bonnet B dans la vraie vie[/caption]

Lily adore jouer à s’habiller[/caption]

L’actrice a les cheveux blonds platine pour le rôle[/caption]

Lily porte même les faux seins sur le plateau[/caption]





Ironiquement, c’est la petite taille de Lily qui a provoqué la controverse en 2015 lorsqu’elle a joué dans Cendrillon de Disney lorsqu’elle portait un corset pour améliorer sa silhouette en sablier.

Le conte de fées du film de 65 millions de livres sterling a été accusé d’utiliser des astuces numériques pour faire paraître sa taille plus petite et a été critiqué car cela pourrait avoir un effet néfaste sur ses jeunes fans impressionnables.

Mais elle a rejeté les inquiétudes comme «non pertinentes», insistant sur le fait que les enfants qui ont regardé le film étaient plus intéressés par la morale dans laquelle vivait Cendrillon.