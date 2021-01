Lily James a été photographiée avec un air misérable alors qu’elle se remettait au travail pour tourner un nouveau film dans un Londres glacial.

L’actrice, âgée de 31 ans, arborait un air sombre alors qu’elle se blottissait dans son manteau d’hiver alors qu’elle bravait le vent glacial sur Battersea Bridge.

Elle parut perdue dans ses pensées alors qu’elle regardait la Tamise avec le vent fouettant ses cheveux.

On pense que Lily a filmé des scènes pour sa nouvelle comédie romantique, What’s Love Got To Do With It?

Le film met en vedette Emma Thompson et est la dernière offre de Working Title, la société de production derrière Four Weddings and A Funeral et Notting Hill.

Il a été écrit et coproduit par Jemima Khan.







Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça? On dit que c’est le premier travail de Lily depuis qu’elle a joué dans le drame de la BBC The Pursuit of Love aux côtés de Dominic West

Après le tournage de la série, le couple a été impliqué dans un scandale qui a fait la une des journaux lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser et de se câliner lors d’un voyage en Italie.

On pense qu’ils se sont rapprochés après avoir été contraints de pénétrer dans une bulle afin de pouvoir filmer la série pendant l’été.







Après la publication des photos, Dominic a mis sur un front uni avec sa femme de 10 ans Catherine Fitzgerald, qui est la mère de ses quatre enfants.

En plus de se bécoter pour les caméras, le couple a brandi une note bizarre déclarant que leur mariage est toujours «fort» et qu’ils sont «très bien ensemble».

Dominic et Catherine sont sortis ensemble à l’université et se sont mariés au château en 2010.







Ils ont quatre enfants ensemble, sa fille Dora, 13 ans, son fils Senan, 12 ans, son fils Francis, 11 ans, et Christabel, sept ans.

La star de Wire est également papa d’une autre fille, l’actrice Martha, 22 ans, avec son ex-petite amie Polly Astor.

On pense que Lily était célibataire à l’époque après s’être séparée de son petit ami de cinq ans, Matt Smith.