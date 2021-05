Lily James a l’air méconnaissable en tant que Pamela Anderson lorsqu’elle est vue sur le plateau de Pam & Tommy pour la première fois

LILY James a l’air méconnaissable en tant que Pamela Anderson comme elle l’a vue sur le plateau de Pam & Tommy pour la première fois.

L’actrice britannique de 32 ans s’est transformée en bombe blonde Baywatch pour le nouveau drame Hulu.

Lily James est méconnaissable alors qu’elle se transforme en Pamela Anderson pour sa nouvelle série[/caption]

Abandonnant son look de Rose anglaise, Lily était complètement méconnaissable avec les cheveux blonds et les sourcils fins de Pamela dans le style des années 90 alors qu’elle sortait sur le plateau dans une robe en satin rose.

Ses cheveux étaient épinglés à moitié et Lily portait une visière en plastique sur son visage conformément aux règles de santé et de sécurité Covid-19 lorsqu’elle se déplaçait entre les remorques.

Lily joue aux côtés de l’acteur Marvel Sebastian Stan dans le rôle du rockeur Tommy Lee dans le drame.

Pamela, 53 ans, et Tommy, 58 ans, se sont mariés de 1995 à 1998 et ont deux enfants ensemble, les fils Brandon et Dylan.

Lily arborait les célèbres cheveux blonds de Pamela[/caption]

L’actrice britannique s’est totalement transformée[/caption]

La série en huit parties suivra le scandale du mariage et de la sex tape de Pamela avec son premier mari Tommy Lee[/caption]

Lily portait une robe de chambre en satin rose sur sa tenue[/caption]

Elle portait également une visière en plastique sur son visage[/caption]

La série en huit parties sera diffusée sur Hulu[/caption]

Lily portait son téléphone alors qu’elle marchait en tongs[/caption]

La série en huit épisodes dépeindra le scandale des sex-tape qui a secoué Hollywood, ainsi que la relation éclair du couple, qui les a vus se marier en 1995 après s’être connus pendant seulement 96 heures.

La fuite de la sex tape en ligne a vu le couple entrer dans un différend juridique avec la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group, avant de parvenir à un accord de règlement.

Moi, Tonya, le réalisateur Craig Gillespie est sur le point de diriger avec Rob Siegel qui écrit le scénario.

Pendant ce temps, Lily a rompu son silence concernant son propre scandale de baisers avec Dominic West ce week-end.





Pamela et Tommy se sont mariés en 1995 après seulement 96 heures de connaissance[/caption]

Les acteurs ont été photographiés baisers et câlins à Rome l’année dernière après avoir travaillé ensemble sur The Pursuit of Love, malgré le fait que Dominic, 51 ans, soit marié.

S’adressant à The Guardian, Lily a déclaré: «Ach, je ne suis pas vraiment disposée à en parler. Il y a beaucoup à dire, mais pas maintenant, j’en ai bien peur.«