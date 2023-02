Lily James, 33 ans, étourdit dans une robe verte décolletée lors de la première du dernier film

L’ACTRICE Lily James était en parfait état lors de la première de son dernier film hier soir.

Mais a dû se débattre avec sa robe verte décolletée pour éviter un problème potentiel.

Getty

Lily James stupéfaite dans cette robe verte décolletée, 33 ans, lors de la première de son dernier film hier soir[/caption] Éclaboussure

L’actrice a tenté d’éviter un éventuel dysfonctionnement de sa garde-robe[/caption]

Lily, 33 ans, star a volé la vedette sur le tapis rouge lors de la première londonienne de la comédie romantique What’s Love Got To Do With It?

Lily a eu ses propres problèmes d’amour – The Sun a révélé la semaine dernière qu’elle s’était séparée de son petit ami rocker Michael Shuman.

La star hollywoodienne a été liée pour la première fois au musicien Queens of the Stone Age, 37 ans, lorsqu’ils ont été photographiés en train de s’embrasser devant un hôtel-boutique le jour de la Saint-Valentin en 2021.

Et ils ont continué à déclencher des rumeurs l’été dernier lorsqu’elle a été aperçue portant une bague en or à son doigt de fiançailles lors du festival de Glastonbury, dans le Somerset.

Mais des sources ont raconté comment la paire s’est maintenant séparée.

L’un d’eux a déclaré: “Lily et Michael se sont séparés ces derniers mois et ont maintenant décidé de mettre fin à leur relation.

“Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire fonctionner en tant que couple, mais ils se souhaitent tous les deux le meilleur pour l’avenir.”