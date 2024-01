Lily Gladstone : l’actrice amérindienne qui pourrait entrer dans l’histoire des Oscars

Par Steven McIntosh

Légende, Lily Gladstone est considérée comme l’une des favorites pour remporter le prix de la meilleure actrice, aux côtés de la star de Poor Things, Emma Stone.

Lily Gladstone est déjà entrée dans l’histoire, et elle pourrait être sur le point de la faire à nouveau.

La femme de 37 ans est la première femme amérindienne à être nominée pour la meilleure actrice aux Oscars. Nous saurons si elle est également la première gagnante lors de la cérémonie qui aura lieu à Los Angeles le 10 mars.

Gladstone n’est pas une nouvelle venue dans le métier d’actrice : les téléspectateurs l’ont peut-être vue dans des séries télévisées telles que Billions et des films comme Certain Women.

Mais elle n’était pas connue jusqu’à ce qu’elle apparaisse dans Killers of the Flower Moon – une épopée de trois heures et demie réalisée par Martin Scorsese.

L’actrice souligne qu’être la première amérindienne nominée pour la meilleure actrice aux Oscars après 96 ans semble attendue depuis longtemps compte tenu de ce que l’on sait de l’origine du cinéma.

“Certains des tout premiers films, je pense que le tout premier film, concernaient des peuples autochtones”, a-t-elle déclaré à Katie Razzall, rédactrice en chef de la culture et des médias de la BBC. “C’était nous qui nous filmions et documentions certaines de nos danses.

“Il s’agit de l’une des toutes premières séquences de films d’archives. Le premier film, je pense, a été réalisé par des autochtones. Je suis donc reconnaissant [for the Oscar nomination]il était temps.”

Elle a déjà remporté un Golden Globe pour son rôle. “C’est circonstanciel que j’aie été la première à remporter ce titre dans la catégorie, mais cela ne m’appartient pas”, dit-elle. “Je m’appuie sur tant d’épaules et je représente une immense communauté de soutien qui m’a permis de faire cela.”

Gladstone n’est pas la première interprète autochtone à être nominée pour la meilleure actrice : Keisha Castle-Hughes de Whale Rider et Yalitza Aparicio de Roma l’ont précédée. Mais Gladstone est le premier en provenance des États-Unis.

Elle est une candidate sérieuse à l’Oscar, mais sa victoire est loin d’être certaine : elle est en concurrence avec la star de Poor Things, Emma Stone, qui est actuellement considérée comme co-leader.

Légende, La co-star de Gladstone, Leonardo DiCaprio, l’a félicitée pour sa nomination aux Oscars la semaine dernière

Gladstone est né le 2 août 1986 à Kalispell, dans le Montana, et vivait dans la réserve indienne Blackfeet, dans l’ouest des États-Unis.

Elle aimait jouer dès l’âge de cinq ans – décidant de jouer un Ewok après avoir regardé Le Retour du Jedi et “adorant le concept de vivre dans des cabanes dans les arbres”.

“Mon parcours vers le métier d’acteur a commencé en regardant beaucoup de films, car j’ai grandi dans un endroit très rural, enneigé une bonne partie de l’année”, s’est-elle rappelée dans une interview en 2020.

“La première fois que j’ai réalisé que jouer était une option, c’était quand je voulais vraiment devenir un Ewok – j’adorais cette vie, c’était tout cela, mais j’étais aussi assez vieux pour réaliser que c’était fantastique. Donc si je voulais ça vie, je pourrais devenir acteur.”

Gladstone a commencé à apparaître dans des productions locales et a continué à jouer tout au long de sa jeunesse, jouant une demi-sœur maléfique dans une production théâtrale pour enfants de Cendrillon.

“J’étais un nerd. Mais j’étais un nerd populaire”, raconte Gladstone à la BBC à propos de ses années d’école. “Un nerd dans le sens où j’avais une vie sociale avec quelques amis proches, mais je me disais de façon chronique : ‘Désolé, je ne peux pas, je suis en répétition’.”

Ses amis ne l’ont peut-être pas beaucoup vue, mais ils ont reconnu son potentiel. Dans son annuaire, Gladstone a été élu “le plus susceptible de remporter un Oscar” par ses camarades de classe.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans Jimmy P : Psychotherapy of a Plains Indian en 2012, avec Benicio del Toro. Les rôles ont suivi dans Winter in the Blood et Buster’s Mal Heart, face à Rami Malek.

Mais c’est son rôle d’éleveur Jamie dans Certain Women en 2016 qui a permis à Gladstone de percer, lui permettant de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle auprès de groupes de critiques de cinéma à Los Angeles et à Boston.

Source des images, Getty Images Légende, Les stars de Certain Women (de gauche à droite) Michelle Williams, Laura Dern, Gladstone et Kristen Stewart photographiées en 2016

À cette époque, Martin Scorsese s’était attaché à une adaptation à l’écran de Killers of the Flower Moon de David Grann – un livre qui raconte l’histoire vraie des meurtres des Osages dans l’Oklahoma au début des années 1920.

Poussés par la cupidité, les colons blancs ont élaboré un plan pour se marier avec de riches familles Osage, tout en assassinant les membres de la tribu qui hériteraient d’une grande richesse, dans le but de bénéficier du pétrole sur leurs terres.

“Gladstone est magnifique ici”, a-t-elle écrit. “Mollie est un point d’immobilité dans un cadre débordant de fanfaronnade et de bruit. Son calme serein attire le regard ; sa force tranquille le retient.”

À propos de son portrait de Mollie, Gladstone déclare : “J’ai été très instruite et guidée par la communauté. [They said] La femme Osage se comportait comme la famille royale.

Tout comme Gladstone elle-même, Mollie se comporte avec grâce et parle d’un ton de voix tamisé – ce qui apporte un point central d’immobilité au film.

Alors que les éloges pour sa performance grandissaient, Gladstone a utilisé son profil croissant pour mettre en lumière la communauté qui l’avait élevée. Elle a commencé son discours d’acceptation des Golden Globes en parlant Pieds-Noirs, quelque chose pour lequel elle a été largement applaudie.

L’actrice raconte à BBC News que les mots qu’elle a prononcés étaient l’introduction traditionnelle au sein de sa communauté. “J’ai dit : ‘Bonjour mes amis. Je m’appelle Femme Aigle. C’est un nom qu’on m’a donné quand j’avais 16 ans. Je viens du peuple Pieds-Noirs de la nation Pieds-Noirs’.”

En repensant à son discours, elle ajoute : « C’est incroyable à quel point l’impact a été profond sur ma communauté. »

Source des images, Société historique de l’Oklahoma Légende, Mollie Burkhart, photographiée à droite avec son mari Ernest, dans Killers of the Flower Moon (dates de la photo inconnues)

Légende, Gladstone a commencé son discours d’acceptation des Golden Globes en parlant de Blackfeet

“Les acteurs autochtones prononçaient leurs répliques en anglais, puis leurs mixeurs sonores les faisaient reculer pour traduire les langues autochtones devant la caméra”, a-t-elle déclaré.

Depuis lors, les attitudes envers les acteurs amérindiens ont beaucoup évolué, mais Gladstone a encore dû lutter contre les préjugés.

Alors qu’elle suivait un programme de théâtre dans le Montana, elle et ses camarades de classe ont dû préparer une audition pour chaque spectacle prévu ce semestre.

“Quand j’ai vu que l’un des spectacles était Peter Pan de JM Barrie, mon cœur s’est serré”, Gladstone rappelé en 2019. “En pays indien, Peter Pan est considéré comme très raciste.

“Certains de mes camarades de classe pensaient que j’étais un favori pour Tigerlily. Tigerlily est un personnage au visage rouge qui vit dans le pays imaginaire, dont les seules répliques sont ‘ugh-ugh-wah’. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça.”

Après qu’un ami journaliste ait couvert ses protestations comme un reportage, Gladstone a senti que le personnel était mécontent qu’elle ait renversé le chariot à pommes. “Ils ont réécrit les Indiens en tant que natifs génériques du Pays Imaginaire et ont coupé les lignes ‘ugh-ugh-wah’, mais cela restait insensible”, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, Gladstone dit qu’elle se demande si le fait d’être si bruyant coûte ses futurs rôles et relations au collège.

“Après ça, je me souviens que j’ai commencé à faire des doublures”, se souvient-elle. “J’obtenais toujours des notes très élevées et des travaux en classe pour mon travail sur scène. J’étais très félicité pour tout ce que je faisais en classe. Mais c’était si rare que je sois mis sur scène, et je me demande toujours si c’était un vestige. dès ce premier instant.”

Légende, Killers of the Flower Moon a été réalisé par Martin Scorsese, dont les autres films incluent Taxi Driver et The Departed.

Killers of the Flower Moon a commencé avec ce qui a été décrit comme un récit de « sauveur blanc » – se concentrant davantage sur l’enquête du FBI sur les meurtres plutôt que sur l’histoire du peuple Osage lui-même. L’orientation a évolué grâce aux contributions des Osages.

“Cela aurait été comme de nombreuses situations compromettantes dans lesquelles se trouvent les acteurs autochtones”, dit Gladstone, “dans lesquelles vous vous inscrivez pour quelque chose parce que vous avez besoin de travail et que vous espérez vraiment pouvoir l’élever.

“Mais avec ça, c’était incroyable. Chaque aspect de l’ensemble du script a changé grâce à la contribution d’Osage et a été amélioré grâce à cela.”

Alors, quelle est la prochaine étape pour Gladstone ? Elle devrait jouer dans le film de science-fiction Memory Police, qui la verra retrouver le producteur exécutif Scorsese. Mais elle reconnaît qu’après quelques projets lourds, elle est prête pour quelque chose de plus léger.