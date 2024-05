Lily Gladstone dit que « peu importe qu’elle ait remporté l’Oscar ou non »

Lily Gladstone

Kristy Sparow/Getty Images

Lily Gladstone parle de sa réaction à sa défaite aux Oscars une fois de retour chez elle dans la nation Blackfeet après sa saison de récompenses bien remplie avec Tueurs de la Lune des Fleurs.

L’actrice a été nominée pour la meilleure actrice lors de la cérémonie de mars, mais l’Oscar est finalement revenu à Emma Stone pour Pauvres choses. Cependant, Gladstone a récemment déclaré Écuyer que « personne n’était contrarié » qu’elle n’ait pas gagné.

Le Sous le pont La star a rappelé son « beau voyage de retour » et comment « toute la confédération de sa tribu s’est réunie pour une journée Lily Gladstone. C’était le plus grand honneur qu’on puisse recevoir. La confédération a décidé ensemble qu’elle voulait le faire. C’était un beau retour à la maison.

Elle a ajouté : « Deux mille personnes sont venues de tous les coins des États-Unis. C’était absolument l’une des choses les plus émouvantes qui me soient jamais arrivées dans ma vie.

Avant l’événement, Gladstone a expliqué que les dirigeants de la nation Pieds-Noirs avaient supposé de manière préventive qu’elle reviendrait à la maison avec une statuette en or, donc lorsqu’elle a perdu, cela a conduit à un appel « drôle ».

« Les organisateurs de l’événement m’ont appelé à l’avance et ils m’ont dit qu’ils avaient un tas de petites statues d’hommes en or découpées en carton qui ressemblaient à des Oscars, à offrir aux enfants. Ils m’ont demandé si ça allait ou si ça allait me blesser. J’ai dit : ‘Non, absolument pas' », se souvient l’actrice. « C’est tout simplement le problème des campagnes de récompenses et de la nature compétitive de l’art contre l’art. Il est clair que ce film, à ce moment-là, avait un sens. Il a fait son travail. »

Elle a poursuivi : « Oui, personne n’était contrarié que cela ne se soit pas produit. J’ai l’impression que lorsque le Golden Globe a eu lieu (Gladstone a remporté le prix de la meilleure actrice), beaucoup de gens qui sont très éloignés de l’industrie ont simplement pensé que c’était les Oscars. Il s’agit du fait que [the film has] été décerné et c’est historique, et c’est toujours juste un moment vraiment significatif. Cela n’a donc aucune importance que je rentre chez moi avec cette statue à la main ou non.

Gladstone a ajouté que « peu importe comment les choses se sont déroulées », elle a simplement de la chance « d’avoir du travail à venir et j’ai du travail en préparation », y compris certains de ses projets les plus récents, Danse fantaisie et La police de la mémoire.

Malgré sa défaite aux Oscars, l’actrice a utilisé ses réseaux sociaux après la cérémonie des Oscars 2024 pour exprimer sa gratitude pour le soutien de ses fans tout au long de la saison des récompenses.

«Je ressens beaucoup d’amour aujourd’hui, surtout de la part du pays indien. Kittō « kuniikaakomimmō » po’waw – sérieusement, je vous aime tous », a-t-elle posté sur X (anciennement Twitter) à l’époque. « (Mieux vaut croire que lorsque je quittais le Dolby Theatre et que je passais devant la grande statue des Oscars, j’ai donné un petit coup de coup à ce butin doré – Compte : un). »

Gladstone a également partagé sa réaction lorsque Scott George et les Osage Singers sont montés sur la scène des Oscars, puisque « Wahzhazhe (A Song for My People) » a été nominé pour la meilleure chanson originale.

« En regardant les Osage Singers aux Oscars, ma voix intérieure disait ‘Ce sont eux qui nous amènent tous sur scène ce soir, c’est comme ça que ça devrait être' », a-t-elle écrit. « L’histoire du film et celle du moment appartiennent à juste titre à la nation Osage. Quel honneur d’être assez près pour sentir le tambour.