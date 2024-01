Lily Gladstone bouleversée par le camouflet de Leonardo DiCaprio aux Oscars | Divertissement

Lily Gladstone souhaite partager sa nomination aux Oscars avec Leonardo DiCaprio.

L’actrice de 37 ans est devenue la première femme autochtone à être nominée pour la meilleure actrice lors de la prochaine 96e cérémonie des Oscars. Même si elle est heureuse d’être présélectionnée, elle est très “contrariée” que son film “Les Tueurs de la Lune des Fleurs” co- la star n’a pas non plus été reconnue.

Elle a déclaré à Variety : “[My parents] étaient [furious].

“Il a été le premier à m’envoyer un message de félicitations, avec des confettis éclatants. Je lui ai dit à quel point nous étions tous bouleversés.

“Ma nomination est à parts égales la sienne. Je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait sans sa générosité en tant qu’acteur et en tant qu’être humain.”

Et le réalisateur Martin Scorsese estime que la performance de son collaborateur de longue date résistera à l’épreuve du temps, même sans aucune récompense.

Il a ajouté : “Il est allé si loin dans les complexités et les contradictions d’un homme si faible, si malléable, qui a fait des choses si indescriptibles, mais qui aimait aussi vraiment sa femme. Leo a créé sans crainte un véritable Homme Tout-le-monde… un Homme Tout-le-monde que les gens ont simplement Je ne veux pas le reconnaître. Donc cela va perdurer.»

Pendant ce temps, Lily a révélé que son père avait prédit que le cinéaste de 81 ans réaliserait un jour un film « épique » sur les Amérindiens.

Elle a déclaré : “Je dirais que l’accueil le plus élogieux que j’ai vu vient des cinéphiles autochtones. Il y a beaucoup d’Autochtones dont le cinéaste préféré est Scorsese, y compris mon père.

“C’est grâce à Robbie Robertson que j’ai rencontré Marty en tant que cinéaste. [When I was a kid], mon père et moi faisions le tour du rez en écoutant Red Road Ensemble. Cela ressemblait à ce que ça faisait de grandir là où je vivais.

“Il m’a dit que Robbie était une vraie rock star du groupe appelé The Band, et Martin Scorsese venait chez lui et regardait des films avec lui au sous-sol. J’avais 10 ans. Je n’avais aucune idée de quoi il parlait. à propos de.

“Il m’a dit que Marty avait fait ce film ‘Casino’, alors j’ai regardé les premières minutes, j’ai eu peur et je l’ai éteint.

“J’ai récemment rappelé à mon père ce qu’il avait dit à l’époque. Bien sûr, il ne se souvient pas de l’avoir dit, mais cela m’est resté gravé dans la tête. Il a dit : ‘Un jour, Martin Scorsese va faire son film indien.’ Et il a dit que ce serait épique. Mon père le savait. “

En entendant son histoire lors de l’interview conjointe, Martin et Leonardo ont simplement dit : “Wow”.

Lire l’interview complète sur https://variety.com/2024/film/features/flower-moon-leonardo-dicaprio-oscar-snub-runtime-backlash-osage-1235887633/